Guerre en Ukraine : quels impacts sur les élections hongroises ?

Hongrie – Le média américain Bloomberg a publié un article intitulé « La guerre aux portes la Hongrie stimule la campagne de Viktor Orbán pour conserver le pouvoir » dans la foulée du discours du Premier ministre hongrois à l’occasion des célébrations du 15 mars 1848. S’appuyant sur un sondage de l’institut Századvég publié le 9 mars, Bloomberg avance la thèse selon laquelle la guerre russo-ukrainienne renforcerait les positions de Viktor Orbán dans sa campagne en vue de sa réélection aux élections législatives du 3 avril prochain.

D’après ce sondage réalisé par un institut proche du gouvernement hongrois, 66% des personnes interrogées pensent que Viktor Orbán est « le dirigeant le plus apte à garantir la sécurité de la Hongrie pendant le conflit russo-ukrainien », alors qu’ils ne sont que 25% à penser la même chose de Péter Márki-Zay, le candidat de l’opposition unie.

Depuis l’entrée des troupes russes en Ukraine, la campagne électorale hongroise est totalement dominée par la guerre en Ukraine, et l’opposition peine à trouver un espace dans ce bouleversement brusque de son agenda politique. Représentée par un candidat à l’assise fragile et mettant mal à l’aise son propre camp, l’opposition fait désormais campagne en se contentant d’augmenter les décibels lorsqu’elle scande ses slogans vieux de plusieurs années : « Nous choisissons l’Ouest contre l’Est », « Poutine et Orbán sont des dictateurs, l’Union européenne fait partie du monde libre et démocratique », etc.

S’il s’est incontestablement passé quelque chose dans l’esprit des Hongrois depuis le début de l’opération militaire russe le 24 février, ce n’est pas pour autant que ces slogans de l’opposition auront nécessairement un impact significatif dans les urnes. Les intentions de vote pour le candidat de l’opposition ne décollent pas depuis, et ce sont au contraire les forces gouvernementales et le Premier ministre qui semblent bénéficier de cette situation de crise.

Il semblerait que, pour les Hongrois, condamner l’invasion russe de l’Ukraine n’équivaut pas automatiquement à remettre en cause la politique d’ouverture à l’Est engagée par Viktor Orbán il y a dix ans — en réalité dès 2003-2004 par l’ancien Premier ministre socialiste Péter Medgyessy, sans que cela ne suscite alors d’émoi particulier. En tout cas, même si les cartes de cette politique d’ouverture à l’Est risquent à l’avenir d’être rebattues en raison du conflit russo-ukrainien, le climat actuel de forte tension aux portes de la Hongrie ne suffit pas à modifier la tendance des intentions de vote.

Hormis la frange la plus radicale de l’électorat d’opposition, les électeurs hongrois ont par ailleurs parfaitement conscience qu’une remise en cause soudaine de la politique énergétique hongroise — notamment en termes d’approvisionnement en gaz russe — aurait des conséquences dramatiques sur leur portefeuille. Malgré la volonté de certains à l’Ouest de mettre fin aux livraisons de gaz russe sur le sol européen, il ne semblerait pas qu’un bouleversement de telle nature soit d’actualité immédiate. C’est en tout cas ce qu’affirment le Premier ministre Viktor Orbán et son ministre des Affaires étrangères Péter Szijjártó, qui, depuis le début du conflit, s’opposent à ce que les sanctions européennes concernent le secteur énergétique.

Selon l’aveu même du politologue Gábor Török, l’opposition est passée à côté d’une opportunité dans la gestion politique du conflit russo-ukrainien. Au lieu d’appeler d’emblée à l’unité nationale et ainsi bloquer toute offensive du camp gouvernemental, l’opposition a fait le choix d’accentuer le clivage avec Viktor Orbán sur la question russe. Elle a laissé le chef du gouvernement hongrois endosser ce rôle d’unificateur, Viktor Orbán ayant visiblement réussi à montrer qu’il est le seul candidat en lice à être en mesure de défendre les intérêts et la sécurité des Hongrois — une observation également faite par le média américain Bloomberg, corroborée par plusieurs enquêtes d’opinion.