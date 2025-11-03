Egy újabb kettős győzelemmel ismét világbajnok a Toyota a WRC-ben

A Toyota Gazoo Racing World Rally Team sorozatban ötödik alkalommal nyerte el a rali-vb konstruktőri bajnoki címét a Közép-Európa-ralin, ahol Rovanperä értékes győzelmet aratott, és az egyéni vb-címért folytatott küzdelem minden korábbinál szorosabbá vált.

Bár a finn csak a harmadik győzelmét szerezte a szezonban, a Toyota viszont az eddigi 12 futamból a 11. alkalommal nyert. Rovanperä hihetetlenül szoros küzdelmet folytatott csapattársával, Sébastien Ogier-vel a rali első felében, amely Németország, Csehország és Ausztria változatos aszfaltútjain zajlott. Mindössze tizedek voltak köztük végig, a finn szombat reggel, az aznapi első gyorsaságin vette át a vezetést. Aztán rögtön jött a dráma, Ogier ugyanis a következő gyorsaságin bajba került: a műszerfalon nem jelzett bal első defekt miatt egy tempós jobbkanyarban kisodródott és fának ütközött, meglehetősen nagy sebességgel. Innentől kezdve Rovanperä már senkitől nem zavartatva könnyedén kontrollálta az előnyét, és végül 43,7 másodperccel győzött.

Evans hasonlóan szoros csatát vívott egy másik bajnoki esélyessel, Tänakkal. Bár a walesi pilóta és navigátora, Scott Martin – aki a 200. WRC-s indulását ünnepelte a CER-en – az utolsó napot 8,4 másodperccel az észt mögött kezdte, de az utolsó gyorsasági szakasz előtt 1,1 másodpercre zárkóztak fel Tänak egy kisebb hibája miatt (ugyanott csúszott ki, ahol korábban az aktuális világbajnok Thierry Neuville rommá törte az autóját vasárnap reggel). Végül Evansék az utolsó gyorsaságin 6,7 másodperccel gyorsabbak voltak a Hyundai balanszával küszködő riválisaiknál, így összejött a Toyota újabb kettős győzelme és bajnoki címe. Evans visszaszerezte a vezetést is a pilóták bajnokságában, igaz, az előnye csak 13 pont Rovanperäval és Ogier-vel valamint 50 pont Tänakkal szemben, amikor még összesen 70 pontot lehet gyűjteni.

A kettős győzelem elég volt ahhoz, hogy Toyota már most bebiztosítsa magának a konstruktőri világbajnoki címet. Kilencedik alkalommal lett bajnok a japán gyártó a WRC-ben, ami mindössze eggyel kevesebb, mint a jövőre a WRC2-ben visszatérő Lancia által – a 90-es években – felállított rekord. Viszont a Toyota így megelőzte a nyolc vb-címmel rendelkező Citroënt, és feljött önálló másodiknak az örökranglistán.

Ogier-nek szerencséje volt a szerencsétlenségben, ugyanis a 10 g lassulással végződő szombati balesetében nem sérült meg sem ő, sem a navigátora,

sem a Toyota bukócsöve, így az FIA sportfelügyelői megengedték neki, hogy a megjavított autóval elinduljon vasárnap a bónuszpontokért. Ezt meg is tette a nyolcszoros világbajnok, és a Szupervasárnap, valamint a Power Stage megnyerésével bezsebelte legalább mind a tíz, vasárnap gyűjthető pontot, vagyis jól sikerült számára a kármentés.