autósportrali vbWRC

Egy újabb kettős győzelemmel ismét világbajnok a Toyota a WRC-ben

Kalle Rovanperä és Elfyn Evans végzett a Közép-Európa-rali első két helyén, amivel a Toyota behozhatatlan előnyre tett szert a gyártók világbajnokságában két futammal a szezon vége előtt.

Gulyás Péter
2025. 11. 03. 16:50
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Toyota Gazoo Racing World Rally Team sorozatban ötödik alkalommal nyerte el a rali-vb konstruktőri bajnoki címét a Közép-Európa-ralin, ahol Rovanperä értékes győzelmet aratott, és az egyéni vb-címért folytatott küzdelem minden korábbinál szorosabbá vált.

Bár a finn csak a harmadik győzelmét szerezte a szezonban, a Toyota viszont az eddigi 12 futamból a 11. alkalommal nyert. Rovanperä hihetetlenül szoros küzdelmet folytatott csapattársával, Sébastien Ogier-vel a rali első felében, amely Németország, Csehország és Ausztria változatos aszfaltútjain zajlott. Mindössze tizedek voltak köztük végig, a finn szombat reggel, az aznapi első gyorsaságin vette át a vezetést. Aztán rögtön jött a dráma, Ogier ugyanis a következő gyorsaságin bajba került: a műszerfalon nem jelzett bal első defekt miatt egy tempós jobbkanyarban kisodródott és fának ütközött, meglehetősen nagy sebességgel. Innentől kezdve Rovanperä már senkitől nem zavartatva könnyedén kontrollálta az előnyét, és végül 43,7 másodperccel győzött.

 

Evans hasonlóan szoros csatát vívott egy másik bajnoki esélyessel, Tänakkal. Bár a walesi pilóta és navigátora, Scott Martin – aki a 200. WRC-s indulását ünnepelte a CER-en – az utolsó napot 8,4 másodperccel az észt mögött kezdte, de az utolsó gyorsasági szakasz előtt 1,1 másodpercre zárkóztak fel Tänak egy kisebb hibája miatt (ugyanott csúszott ki, ahol korábban az aktuális világbajnok Thierry Neuville rommá törte az autóját vasárnap reggel). Végül Evansék az utolsó gyorsaságin 6,7 másodperccel gyorsabbak voltak a Hyundai balanszával küszködő riválisaiknál, így összejött a Toyota újabb kettős győzelme és bajnoki címe. Evans visszaszerezte a vezetést is a pilóták bajnokságában, igaz, az előnye csak 13 pont Rovanperäval és Ogier-vel valamint 50 pont Tänakkal szemben, amikor még összesen 70 pontot lehet gyűjteni.

A kettős győzelem elég volt ahhoz, hogy Toyota már most bebiztosítsa magának a konstruktőri világbajnoki címet. Kilencedik alkalommal lett bajnok a japán gyártó a WRC-ben, ami mindössze eggyel kevesebb, mint a jövőre a WRC2-ben visszatérő Lancia által – a 90-es években – felállított rekord. Viszont a Toyota így megelőzte a nyolc vb-címmel rendelkező Citroënt, és feljött önálló másodiknak az örökranglistán.

Ogier-nek szerencséje volt a szerencsétlenségben, ugyanis a 10 g lassulással végződő szombati balesetében nem sérült meg sem ő, sem a navigátora,

sem a Toyota bukócsöve, így az FIA sportfelügyelői megengedték neki, hogy a megjavított autóval elinduljon vasárnap a bónuszpontokért. Ezt meg is tette a nyolcszoros világbajnok, és a Szupervasárnap, valamint a Power Stage megnyerésével bezsebelte legalább mind a tíz, vasárnap gyűjthető pontot, vagyis jól sikerült számára a kármentés.  

Kacuta Takamoto remek teljesítményt nyújtva negyedik lett összesítésben. A japán ász két gyorsaságit meg is nyert, ami biztató lehet számára a közelgő hazai versenye előtt. Sami Pajari is erős szakaszidőket futott a fehér GR Yarisszal, így összesítésben a hatodik helyen végzett, eggyel megelőzve a szintén újonc Josh McErlaint (Ford), aki élete legjobb helyezésének örülhetett.

Az előző, chilei futamon WRC2-bajnokká koronázott Oliver Solberg és Elliott Edmondson ismét a Rally2 kategória élén végzett a Printsport által üzemeltetett GR Yaris Rally2-vel, ami az abszolútban a nyolcadik helyre volt elég.

Nyilatkozatok:

Kalle Rovanperä:

„Nagyszerű volt újra aszfalton versenyezni, és szerintem Séb és én elég gyorsak voltunk a többiekhez képest. Hatalmas gratuláció az egész csapatnak, beleértve a központban és itt a szervizparkban dolgozókat is. A gyártói bajnokság újabb megnyerése bizonyítja, hogy mi vagyunk a legjobb csapat. Mindenki remekül együttműködik, amit köszönök mindenkinek. Nagyon jó hétvégénk volt. Jó volt visszatérni az aszfaltra, és a tempónk is eléggé rendben volt, így a csapattal együtt remek munkát végeztünk. A pilóták bajnoksága még mindig nem könnyű, de ezzel az eredménnyel legalább növeltük az esélyeinket, és megpróbáljuk ezt folytatni a következő ralin, Japánban is.”

Elfyn Evans:

„Nagyon örülök, hogy ez a csapat ismét megnyerte a gyártók bajnokságát. Hatalmas erőfeszítés áll emögött, mindenki nagyon keményen dolgozik, hogy a legjobb autót és a legjobb esélyeket teremtse meg nekünk, szóval hatalmas köszönetet kell mondanom, és gratulálok. Számomra talán nem egészen olyan hétvége volt, amire igazán számítottam. Azt hiszem, meg kellett volna lenni bennünk a potenciálnak arra, hogy többet is elérjünk, szóval kicsit frusztrált vagyok. Fontos volt, hogy vasárnap egy kicsit megfordítsuk a dolgokat, ezúttal tényleg sokkal jobb napunk volt. Sikerült ugyanis visszaszereznünk a második helyet Ott-tól, szóval elégedett vagyok azzal, ahogy a dolgok alakultak.”

Végeredmény, Közép-Európa-rali:

1. Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR YARIS Rally1) 2óra36p20.1mp
2. Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR YARIS Rally1) +43.7mp
3. Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai i20 N Rally1) +49.3mp
4. Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (Toyota GR YARIS Rally1) +1p06.8mp
5. Adrien Fourmaux/Alexandre Coria (Hyundai i20 N Rally1) +2p04.6mp
6. Sami Pajari/Marko Salminen (Toyota GR YARIS Rally1) +2p13.9mp
7. Josh McErlean/Eoin Treacy (Ford Puma Rally1) +5p48.8mp
8. Oliver Solberg/Elliott Edmondson (Toyota GR Yaris Rally2) +8p56.2mp
9. Jan Černý/Ondřej Krajča (Škoda Fabia RS Rally2) +10p51.1mp
10. Filip Mareš/Radovan Bucha (Toyota GR Yaris Rally2) +11p21.2mp
29. Sébastien Ogier/Vincent Landais (Toyota GR YARIS Rally1) +49p40.9mp

Az egyéni vb állása:

1. Elfyn Evans 247 pont
2. Sébastien Ogier 234
3. Kalle Rovanperä 234
4. Ott Tänak 197
5. Thierry Neuville 166
6. Kacuta Takamoto 110
7. Adrien Fourmaux 96
8. Sami Pajari 79
9. Oliver Solberg 64
10. Grégoire Munster 26

A gyártói vb állása:

1. Toyota Gazoo Racing World Rally Team 632 pont
2. Hyundai Shell Mobis World Rally Team 464
3. M-Sport Ford World Rally Team 176
4. Toyota Gazoo Racing WRT2 127
 

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekMagyar Péter

Holnap fognak előkerülni az ürgebőrbe varrt jelentések…

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legújabb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu