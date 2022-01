16 ezer kutya vett részt a nemzetközi kutyakiállításon + galéria

Az "Egy a Természettel" – Vadászati és Természeti Világkiállítás nagyszabású programsorozatának méltó lezárásaként rendezték meg az FCI Európa Kutyakiállítás négynapos rendezvénysorozatát, amelyen 57 országból mintegy 16 ezer kutya vett részt – hívta fel a figyelmet Nagy István agrárminiszter a megnyitón.

Nemzetünknek mindig is fontos volt a kutya. Nem véletlen, hogy hazánk a terelő- és pásztorkutyák mellett többféle vadászkutyafajtával dicsekedhet: a magyar agárral, az erdélyi kopóval vagy a magyar vizslával

– mutatott rá a miniszter, kiemelve, hogy négy évvel ezelőtt kilenc magyar kutyafajta bekerült a Hungarikumok Gyűjteményébe is.

Kifejtette, hogy az állam a magyar kutyafajták felett tenyésztői felügyeletet lát el, és a rendelkezésre álló eszközökkel népszerűsíti ezeket a fajtákat.

Pénteken, az Európa Kutyakiállítás részeként rendezték meg a Magyar Kutyafajták Világtalálkozóját, amelyre 360 kutyát neveztek. A miniszter szerint ez kiemelkedőnek számít az elmúlt évek viszonylatában.

Mint mondta, kutyával együtt élni sok örömet és meghatározó élményt jelent.

Magyarországon mintegy egymillió kutyát tartanak, amely nemzetközi viszonylatban is soknak számít, a nemzetközi kiállításon hazánk több mint 3 ezer kutyával vett részt.

Nagy István kiemelte, hogy ebben az évben a magyar kormány minden eddiginél komolyabb állatvédelmi intézkedést fogadott el. Felülvizsgálták a nemzeti állatvédelmi programot, létrejött az Állatvédelmi Központ és megalakult a Nemzeti Állatvédelmi Tanács is, amely célként tűzte ki, hogy Magyarország öt éven belül Európa élmezőnyébe tartozzon az állatvédelem területén. 2021-ben megszületett Magyarország első állatvédelmi kódexe, a kormány 141 millió forinttal segítette 67 állatvédő szervezet munkáját, az országgyűlés novemberben elfogadta az állatok védelmében szükséges törvénymódosításokat – sorolta az intézkedéseket a miniszter, aki bejelentette azt is, hogy december 28-án jelent meg az a rendelet, amely mintegy másfél milliárd forint értékben forrást is társít az állatok megfelelő védelméhez.

Ez a rendelet trendfordulója a magyar állatvédelmi kérdéseknek

– mutatott rá a miniszter.

Simicskó István, a KDNP frakcióvezetője, a Hungarikum Bizottság tagja, küllembíró egyebek mellett azt hangsúlyozta, hogy az ember és kutya kapcsolata mintegy 30 ezer évre nyúlik vissza, ezért a tudomány is a családhoz tartozónak (Canis lupus familiaris) nevezi őket. A kutya pedig az élő, eleven természethez köt bennünket – tette hozzá.

Korózs András, a Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületeinek Szövetsége (MEOESZ) elnöke felidézte, hogy az egyesület öt évvel ezelőtt kapott megkeresést a Parlament részéről, hogy nagy volumenű kutyásrendezvényt valósítson meg a Vadászati és Természeti Világkiállítás részeként. Mint mondta,

a MEOESZ-nek nagy tapasztalatai vannak a világrendezvények megszervezésében: 2008-ban európai kiállítást, 2013-ben pedig világkiállítást tartottak.

A szerdai megnyitón átadták a MEOESZ kitüntetéseit is: Simicskó István Puy Aladár-díjat, Kovács Zoltán, az Egy a Természettel Vadászati és Természeti Világkiállítás kormánybiztosa idősebb Jilly Bertalan-díjat kapott, míg Barbara Müller, az FCI kincstárnoka Puy Aladár-emlékérmet vehetett át.

Kovács Zoltán helyett a kitüntetést Gulyás Andrea, az Egy a Természettel Nonprofit Kft. kiemelt ügyekért felelős igazgatója vette át.

Borítókép: Komondorok az FCI (Fédération Cynologique Internationale, Nemzetközi Kinológiai Szövetség) Európa Kutyakiállításon (European Dog Show) a budapesti Hungexpón 2021. december 30-án. (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)