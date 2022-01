Karácsony Gergely: Mártha Imre becsülettel végzi munkáját + videó

Mártha Imre becsülettel végzi munkáját

- ezt válaszolta Karácsony Gergely a Mediaworks Hírcentrumnak a botrány kapcsán feltett kérdésre, sőt azt is mondta, hogy nincsen botrány.

Mártha Imre nevétől hetek óta hangos a sajtó. A Budapesti Közművek Zrt. vezérigazgatójáról számos felvétel látott napvilágot, amelyeken luxus életével dicsekszik, miközben az általa irányított cégeknél folyamatosak az elbocsátások.

Legutóbb a Metropol számolt be arról, hogy sok más közműdolgozó mellett kirúgtak egy háromgyerekes családanyát is, Mártha Imre és cége pedig személyiségi jogokat is megsértve tette közé az esetet a Facebookon, nyilvánossá téve a hölgy nevét. Karácsony Gergely szerint azonban nincs ezzel gond.

Borítókép: Mártha Imre és Karácsony Gergely (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)