„Szemben a baloldallal, számunkra nem szempont, hogy Brüsszelben minden áron vállon veregessenek minket”

– A kiszivárgott beszélgetések alapján is egyértelmű, hogy a brüsszeli döntéshozatalban, főként az Európai Parlamentben, de az Európai Bizottságban is, mára messze eltávolodtak a pártatlanság és az objektivitás követelményeitől. Előre megírt vélemények, prekoncepciók alapján, politikailag motivált támadások zajlanak Magyarország és Lengyelország ellen. Szembetűnő a tendencia, hogy mindig kereszténydemokrata, nemzeti érzelmű kormányok állnak ezen támadások célkeresztjében” – így reagált Hidvéghi Balázs a Magyar Nemzetnek arra a cikksorozatára, amelyben a Soros-alapítvány egyik volt vezetője, valamint újságírók beszélnek arról, hogy miképpen manipulálják Magyarország és Lengyelország ellenében a nemzetközi közvéleményt, illetve, hogy a brüsszeli intézmények is tudatosan kettős mércét alkalmaznak a konzervatív kormányokkal szemben. – „Emlékezzünk csak az olasz Matteo Salvini belügyminiszterségére: amikor határozottan fellépett az illegális bevándorlás ellen, azonnal lejárató kampány kezdődött ellene, sőt bíróságra is citálták. Az agresszív ideológiai támadások mindig a jobboldali kormányokat sújtják” – szemléltette a politikus. Hozzátette,

ez a fajta ideológiai nyomásgyakorlás egyértelműen feszültséget kelt a tagállamok között. Márpedig, ha a tagállamok között feszültség és bizalmatlanság van, az hosszú távon alapjaiban veszélyeztetheti az európai együttműködést

A Fidesz európai parlamenti képviselője arra is felhívta a figyelmet, hogy a kiszivárgott felvételek egyik fontos tanulsága, hogy amennyiben újabb tagállamban alakulna egy karakteresen jobboldali kormány, annak ugyanúgy meggyűlne a baja Brüsszellel és az uniós intézményekkel elképesztően szoros kapcsolatot ápoló civil szervezetekkel.

Az EP-ben is állandó téma a civilek

Az EP-képviselőt arról is kérdeztük, hogy ennek a szoros kapcsolatnak a következménye-e például az, hogy a LIBE bizottság a héten egy olyan jelentéstervezetet vitatott meg, amely az Európai Bizottság jogállamisági jelentéseibe belevésné a civil szervezetek sérthetetlenségét. – Ez a veszély sajnos részben már megvalósult, hiszen egy Brüsszelben bevett gyakorlatról van szó. A LIBE bizottság anyagaiban például sorra előkerülnek hivatkozási pontként a magukat függetlennek hazudó, de valójában ízig-vérig politikai szerepet játszó civil szervezetek. Ezek a szervezetek ugyanis mára túlságosan is jól bedolgozták magukat a brüsszeli döntéshozatalba. Számos olyan európai parlamenti jelentés, dokumentum, bizottsági anyag hivatkozik hosszasan NGO-kra, amelyek mára fontos uniós dokumentumoknak minősülnek.

Vagyis saját szempontjából a Soros-hálózat nagyon is eredményesen működik, hiszen képes manipulálni fontos uniós döntéseket. Eközben természetesen, amikor valaki ezzel szembesíti őket, akkor saját magukat áldozatszerepben tüntetik fel.

„Pedig, ahogyan az előbb is mondtam, szó sincs semmiféle függetlenségről vagy civil szervezetekről. Ezek a legkeményebb politikai aktivista szervezetek” – húzta alá.

„ A politikai küzdelmet folytatnunk kell, minden vitába bele kell állnunk”

Arra a felvetésünkre, hogy a magyarországi választások közelsége még súlyosabbá teszi-e az egyértelműen a belpolitikába való beavatkozásról szóló szavakat, Hidvéghi Balázs elmondta: „Rég túl vagyunk azon az időszakon, amikor még titkolni próbálták, hogy be akarnak avatkozni a magyarországi választásokba. A brüsszeli érdek, hogy Magyarországon gyenge, befolyásolható és az elvárásaikat teljesítő kormányzat alakuljon.

Világos a helyzet, maga a baloldal miniszterelnök-jelöltje mondta ki, hogy a kormányváltás főnyeremény lenne Brüsszelnek. Ezek a szavak nem szorulnak bővebb magyarázatra

Az európai parlamenti képviselő szerint ugyancsak a nemzetközi közvélemény hergelését szolgálja, és befolyásolási kísérletnek minősül, hogy Magyarországot és Lengyelországot folyamatosan napirenden tartják az EU-ban, sőt pénzmegvonással is fenyegetik őket.

Adódik a kérdés, hogy mit lehet tenni a befolyásolási, manipulációs kísérletek ellen? – A politikai küzdelmet folytatnunk kell, minden vitába bele kell állnunk, a hamis állításokat pedig vissza kell utasítanunk. Mi nem ijedünk meg az ellenszéltől és túlerőtől, amivel az Európai Parlamentben szembesülünk. Minden fórumon, minden lehetőséget megragadva kiállunk Magyarország, a nemzeti érdekek mellett. Április 3-án választások lesznek Magyarországon. A választási lehetőségek ebből a szempontból nagyon egyértelműek. Mi hosszú évek óta a magyar érdeket képviseljük, hangsúlyt helyezve arra is, hogy a polgároknak mindig legyen beleszólása a döntéshozatalba. Szemben a hazai baloldallal, számunkra nem szempont, hogy Brüsszelben minden áron vállon veregessenek minket. Minden helyzetben az a célunk, hogy abból a magyar emberek számára a lehető legtöbbet és legjobbat hozzuk ki – fejtette ki Hidvéghi Balázs.

