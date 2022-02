Több mint ezren állnának ki a finn nagykövetség előtt a hit szabadságáért

Európai, sőt világméretekben precedensértékű az a per, amelynek első tárgyalását január, másodikat február közepére tűzték ki Helsinkiben. Päivi Räsänen evangélikus finn parlamenti képviselőnőt, volt belügyminisztert, aki Pál apostolt idézve intette meg egyházát a Pride támogatása miatt a Twitteren, kisebbség elleni gyűlöletkeltéssel vádolják – derül ki a cikkből.

Päivi Räsänen a finn evangélikus egyház aktív tagjaként még 2019-ben vonta kérdőre a lutheránus egyházat az LMBTQ-rendezvénynek nyújtott támogatásával kapcsolatban, a következő bibliai verset idézve Twitter-bejegyzésében:

Hasonlóképpen a férfiak is elhagyván az asszonynéppel való természetes élést, egymásra gerjedtek bujaságukban, férfiak férfiakkal fertelmeskedvén…

(Róm 1,27)

A volt belügyminiszternek két másik ügyben is bíróság elé kell állnia, egy 2004-ben készített írása (arról, hogy Isten az embert férfinak és nőnek teremtette) és egy „Mit gondolt Jézus a homoszexualitásról?” címmel 2018-ban adásba került talk show-ban elhangzott megjegyzései miatt – írják.

Ahogy arról a portál korábban beszámolt, a január 24-i tárgyaláson a finn képviselőnő mellett Juhana Pohjola lutheránus püspököt is megvádolták gyűlöletkeltéssel. Az ügyész egy ponton azt is megkérdezte a püspöktől, kérdésének történelmi jelentőségével valószínűleg nem is számolva, hogy vajon

Isten törvényét vagy a finn törvényeket követi-e.

Ez a mondat már annálfogva is érdekes, hogy közel kétezer évvel ezelőtt magát Péter apostolt is bíróság elé citálták evangelizációs tevékenysége és Jézus nevének használata miatt, és amiatt, hogy az arra vonatkozó vallási hatóság tiltásának ellene ment. Akkor az apostol nemes egyszerűséggel csak ennyit válaszolt:

Istennek kell inkább engedelmeskedni, mint embernek.

(ApCsel 5,29)

Az ügyet Paul Coleman, az Alliance Defending Freedom jogvédő szervezet ügyvédje „modern kori inkvizíciós vagy eretnek perként” írta le. Ebben az esetben az eretnekség abban áll, hogy Päivi és Pohjola szembementek napjaink szexuális ortodoxiájával.

Räsänen elmarasztaló ítélet esetén nemcsak pénzbírságot, de két évig terjedő börtönbüntetést is kaphat.

A képviselőnő szerint az ügye jelentőségét éppen ez adja, hogy ha elvesztené a pert, akkor

hasonló »Biblia-perek« sorozata indulna szerte Európában, köztük Magyarországon is.

A pert világszerte szorosan nyomon követik a keresztények, köztük Magyarországon is, ahol a második tárgyalás előtt egy nappal, civil kezdeményezésre február 13-án vasárnap délután 2-kor szimpátiatüntetés lesz a finn nagykövetség előtt a Biblia, a szólás-, és a vallásszabadság védelmében.

Az eredetileg 150-200 fősre tervezett demonstráció Facebook-eseményénél eddig több mint 1400-an jelezték érdeklődésüket. Az eseményen többek között egy petíciót is továbbítanak majd Markku Virri budapesti finn nagykövetnek, melyben arra kérik Finnországot, ne lépjen az alapvető erkölcsi értékeket, történelmet és természeti igazságot fölülírni akarók útjára.

A szimpátiatüntetéssel párhuzamosan egy 10-15 fős ellentüntetést is bejelentettek. A hatóságok azt kérték, hogy a résztvevők emiatt a Kemenesi utca és Kelenhegyi út felől érkezzenek a helyszínre, tömegközlekedés igénybevételével.

PÄIVI RÄSÄNEN NYILATKOZATA A PER ELŐTT: SZERESD A BŰNÖST, GYŰLÖLD A BŰNT!

Február 14-én, hétfőn folytatódik a »Biblia-per«. Az ügyész egy évvel ezelőtti írásbeli idézési kérelmében számos hamis és valótlan állítást fogalmazott meg nézeteimmel kapcsolatban. Az ügyész szerint azt gondolom, hogy »a homoszexuálisokat nem úgy teremtette Isten, mint a heteroszexuálisokat«.

Sehol nem mondtam ilyesmit.

„Többször hangsúlyoztam, hogy minden ember Isten képmására teremtetett, és egyenlő méltósággal és emberi jogokkal rendelkezik. Abban a részben, amelyre az ügyész hivatkozik, a teremtés bibliai leírására hivatkoztak. Erre utalva kijelentettem: Kezdetben Isten férfit és nőt teremtett, és a házasságot a kettő között rendelte.”

A homoszexuálisokat egyenrangú embereknek, ezenfelül Isten képmására teremtett, ugyanolyan méltósággal rendelkezőknek tekintem.

„Ellentétben azzal, amit az ügyész állít, a Ruben Stiller rádiós vitaműsorában nem neveztem a homoszexualitást genetikai degenerációnak vagy betegséget okozó genetikai öröklődésnek. Ellenkezőleg, elvetettem a homoszexualitás mint genetikai tulajdonság gondolatát, ezt az állítást a vitaműsor házigazdája javasolta, mondván, hogy a legfrissebb tanulmányok kimutatták, hogy a

homoszexualitás genetikai öröklődésének lehetősége rendkívül csekély.”

„Az ügyész azt állítja, hogy véleményem szerint a gyermekek szexuális zaklatására való hajlam a homoszexualitás megkerülhetetlen jellemzője. Ilyet nem mondtam és nem is gondolom így.”

A tárgyaláson az ügyész írásban sok hamis állítást terjesztett elő beszédemmel és írásommal kapcsolatban, amelyek mind könnyen cáfolhatók.

„Bár az ügyész először biztosított mindenkit afelől, hogy a per nem »inkvizíció« lesz, meglepő módon a kereszténység alapvető tanát célozta meg. Nagyon gyorsan a Biblia felolvasásába kezdett, és megpróbálta bebizonyítani, hogy sértő részeket tartalmaz. Kijelentette, hogy nézeteim »fundamentalista«” doktrínaként ismertek, amit ő így foglalt össze:

szeresd a bűnöst, gyűlöld a bűnt!

Ezt a doktrínát sértőnek és rágalmazónak tartotta, mert szerinte nem lehet különbséget tenni a személy identitása és cselekedete között. Ha elítéled a tettet, akkor az embert is elítéled, és alsóbbrendűnek tekinted őt – állította.

Ez egy botrányos kijelentés. Ellenkezik a keresztény emberszemlélettel és a józan ésszel is. Az ügyész a Biblia alapvető üzenetét próbálja tagadni: a törvény és az evangélium tanítását.

Isten minden embert a maga képmására teremtett, és mindannyian egyformán értékesek vagyunk, de mindannyian bűnösök vagyunk. Senkinek sem csökken az emberi méltósága a bűn miatt. Isten továbbra is szereti az embert, de gyűlöli a bűnt. A bűn egy teológiai fogalom, amely leírja Isten és ember kapcsolatát, és Isten az, aki meghatározza, hogy mi a bűn.

Isten annyira szerette az egész világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy meghaljon a kereszten, hogy elszenvedje a bűneink miatti büntetésünket. Jézus elítélte a bűnt, de szerette a bűnösöket.

Az a gondolat, hogy nem tudunk különbséget tenni az ember tettei és identitása vagy emberi méltósága között, ismeretlen a mindennapi életben. Ahogy neveltem a gyerekeimet, mindegyiket egyformán szerettem, de azért időnként elég keményen kritizálnom kellett a tetteiket. Az ügyész gondolata a jogállamiságtól is idegen. Még a leghírhedtebb bűnözők sem veszítik el emberi jogaikat vagy emberi méltóságukat, ha tetteikért büntetést kapnak. Ennek az elvnek különösen a bíróságon kellene nagyon világosnak lennie.

Egészen megdöbbentő az ügyész kikelése a „gyűlöld a bűnt, szeresd a bűnöst” doktrína ellen, hiszen azt széles körben vallják és értékelik. Az Yle finn műsorszolgáltató 2021. december 26-án számolt be Pekka Himanen filozófusról, aki megismerkedett a néhai Nobel-békedíjas Desmond Tutu érsekkel. Desmond Tutu filozófiája a következő volt: „Szeresd a bűnöst, gyűlöld a bűnt.” Így folytatta: „A világnak az emberi méltóság ilyenfajta elismeréséből fakadó vezetési modellre van a legnagyobb szüksége.”

