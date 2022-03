Varga Judit adományokkal segíti a fővárosi politikusok jótékonysági kezdeményezését

„Egy hete tart a háború. Magyarország elemi érdeke, hogy kimaradjon ebből a fegyveres konfliktusból. A békéért dolgozunk! Hazánk nem küld sem katonákat, sem fegyvereket Ukrajna területére. Ukrajna irányába Magyarország területén fegyverek nem haladhatnak át. Nem fogjuk engedni, hogy a magyarországi települések, a magyar emberek vagy a kárpátaljai magyarok és ukránok célponttá váljanak” – írta közösségi oldalán Varga Judit igazságügyi miniszter, aki hozzátette: a bajbajutottakon segítenek, a menekülőket befogadják és a modernkori magyar történelem legnagyobb humanitárius akcióját indították el.

Felelős politizálásra, biztonságra és stabilitásra van szükség– jelentette ki a tárcavezető, aki családjával együtt befogadott egy kétgyermekes kárpátaljai családot az otthonukba, és felajánlottak félmillió forintot a háború elől menekülők megsegítéséért dolgozó szervezeteknek, többek között az Egy Vérből Vagyunk Alapítványnak.

Varga Judit a napokban a józsefvárosi és ferencvárosi lakosok felajánlásai mellé vitt adományokat a helyi Fidesz-irodába, ahonnan a Magyar Ökumenikus Segélyszervezeten keresztül juttatják el a rászorulóknak a segítséget.

Köszönöm a józsefvárosiak és a ferencvárosiak nagylelkű felajánlásait az ukrajnai háború elől menekülők számára. Köszönöm Varga Judit igazságügyi miniszter asszonynak is, hogy segélycsomagjaival hozzájárult adománygyűjtésünkhöz. Az adományokat a Magyar Ökumenikus Segélyszervezeten keresztül juttatjuk el a segítségre szorulóknak

– írta Sára Botond, József–Ferencváros képviselőjelöltje közösségi oldalán.

Belváros-Lipótváros Önkormányzata is bebizonyította, hogy összetartó közösséget építettek az elmúlt években, és ez a példás összefogás a háborús helyzetben is megmutatkozik. A testvértelepülését, Rahót 1,5 millió forint gyorssegéllyel támogatja a rengeteg odaérkező menekült ellátásában.

Szentgyörgyvölgyi Péter polgármester és a képviselő-testület minden tagja száz-százezer forinttal járult hozzá az összesen 1,5 millió forint összegű gyorssegélyhez, amelyet a terhek mérséklésére nyújtanak Rahó önkormányzatának. Emellett a Belváros önkormányzata elkezdte felmérni és felkészíteni az alkalmas helyiségeket, ingatlanokat, hogy ha a szükség úgy hozná, menekülteket tudjanak elszállásolni.

Az V. kerület is csatlakozott Böröcz László kormánypárti országgyűlési képviselő kezdeményezéséhez, amelynek keretében gondoskodott róla, hogy az I., V., VIII., IX. kerületek mindegyikében álljanak nyitva olyan helyszínek, ahol a tenni akarók leadhatják az adományaikat.

Szentgyörgyvölgyi Péter közösségi oldalán számolt be arról, hogy Belváros önkormányzata az Erzsébet tér 4. szám alatti épületében, hétfőtől csütörtökig 10.00–14.00 időszakban fogadja az adományokat. Az összesen hat helyszínen tartós élelmiszert, bébiételt, pelenkát, takarót, tisztálkodó- és tisztítószereket fogadnak köszönettel. Továbbá a Vigyél Haza Alapítvánnyal közösen a házi kedvenceknek is gyűjtést indítottak, így bontatlan csomagolású száraz tápot és konzervet, kutyapelenkát, szállítódobozt is örömmel vesznek át az adománypontok mindegyikén.

Az adományokat lehetőség szerint lezáratlan kartondobozba csomagolva és a tartalmát a dobozon feltüntetve kérik leadni. Az adománygyűjtési kezdeményezés megvalósulását Szentgyörgyvölgyi Péter polgármester így összegezte: Igazán büszke vagyok a belvárosiak támogató közösségére!

Óbudán a Magyar Máltai Szeretetszolgálat III. kerületi telephelyére szállított több teherautónyi segélycsomagot Bús Balázs országgyűlési képviselőjelölt.

„Az élelmiszereket, játékokat, tisztálkodási szereket, babaápolási cikkeket és ruhaneműket a kárpátaljai és ukrán menekültek fogják megkapni. Óbuda-Békásmegyer nem először mutatja meg, hogy igazi közösségként fog össze, ha bajba került embereken kell segíteni” – mondta el a kormánypárti jelölt.

