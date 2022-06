Terítéken a demográfiai kihívások

Növelni kell a születési számot

A meghívott szakértők mindannyian a demográfiai kihívásokra keresték a megoldásokat. Asztalos Péter Hugó, az MNB elemzője Fenntartható egyensúly és felzárkózás program címen bemutatta azt a javaslatcsomagot, melytől a demográfiai fordulatot várják. Hangsúlyozta: a nemzetközi tapasztalatok azt mutatják, hogy hatékonyabbak azok a családpolitikai intézkedések, melyek az anyákat célozzák. Az elemző ismertette továbbá a kiegyensúlyozott és boldog anya feltételeit, köztük: a munkába való visszatérés lehetőségét, a segítséget a családtól, a kedvező tapasztalatot az ellátórendszerrel és a kikapcsolódás lehetőségét. Elmondta azt is, hogy a harmadik gyermek vállalásához a családokat a pénzbeli családtámogatások ösztönözhetik. Asztalos Péter Hugó felhívta a figyelmet arra, hogy az elmúlt évtizedben kétszázezer fővel csökkent a magyar népesség és ez 2030-ra több mint négyszázezer is lehet. Célkitűzésük tehát nem lehet más, mint évi száztízezer újszülött. Javaslatcsomagjuk ismertetésekor kiemelte: az anyák átlagos életkora az első gyermek vállalásakor csaknem öt évvel tolódott ki az elmúlt huszonöt évben, ennek egészségügyi okai is vannak, így szűrővizsgálatokkal segítenék a fogantatást. Hangsúlyozta továbbá a babaváró hitel életkori határának eltörlését, és azt, hogy az otthonteremtési támogatások nagyobb mértékben kell hogy fókuszáljanak az első önálló háztartások létrehozására.

A fiatal felnőttek negyvenegy százaléka él a szüleivel: nehéz új családot létrehozni több generációval együttesen. A jövőben kamatmentes állami támogatásokkal és úgynevezett fecskeházprogramokkal segítenénk a fiatalokat

– ismertette a terveket Asztalos Péter Hugó.

Említette még az elemző, hogy létrehoznának a Szép-kártyán egy családzsebet, amelyet kifejezetten a gyerekneveléshez kapcsolódó költségekre lehetne felhasználni. Fontosnak nevezte még az iskolaszüneti felügyeletre irányuló megoldásokat, valamint az szja-mentesség háromgyermekes anyákra történő kiterjesztését.

Élő Anita, a Válasz Online újságírója kifejtette, hogy a számok alapján azt látszik, hogy Borsodban, Szabolcsban, Nógrádban nagyon magas a születési mutató, míg a fővárosban beszakadás mutatkozik. Hozzátette: komoly szórások vannak egy régión belül is. Mint fogalmazott: ahol az anya, ott a baba, ami azt jelenti, hogy keletről nyugatra vándorolnak országon belül, a kedvező foglalkoztatási lehetőségeket keresik a nyugat-magyarországi térségekben a szülők. A szerkesztő arra jutott, hogy a fővárosi lakhatási támogatásokat a vidékiekhez képest át kellene alakítani, hogy ne csökkenjen Budapesten a babaszám.

Dr. Benda József, a Magyar Közgazdasági Társaság Demográfiai Szakosztályának elnöke a gazdaság fenntartásához szükséges születésszám elérése érdekében dolgozott ki javaslatcsomagot. Ennek központi elemeként kiemelte, hogy új életpálya modellre van szükség.

A modellre tömeges igény van, mely az édesanyák többszörös munkavégzés alóli felszabadításán, a nyugodt életkörülmények megteremtésén és a kismamák részmunkaidős foglalkoztatásán alapszik.

– ismertette a hivatásos szülő életpályamodell lényegét az elnök. Elárulta, a megközelítésük megegyezik a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia állásfoglalásával, mely szerint az első életévben az állandó anyai jelenlét biztosítja a legjobban a csecsemő idegrendszerének, érzelmi életének teljes körű, zavartalan fejlődését.

Csak a sokgyermekes életpályamodellel lehet a születések számában fordulatot elérni

– szögezte le dr. Benda József.