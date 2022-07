A felvételi rendszert érintő változtatásokat jelentett be Csák János + videó

– Az egyetemi rendszer átalakítása után újabb mérföldkőhöz érkeztünk – jelentette be a kultúráért és innovációért felelős miniszter egy csütörtöki sajtótájékoztatón, ahol a György László és Hankó Balázs államtitkárok jelenlétében az egyetemi felvételi rendszer továbbfejlesztésének lépéseit ismertette. Csák János tájékoztatása szerint a mostani változtatások célja – amit részletes egyeztetések előztek meg az egyetemekkel és a hallgatói önkormányzatokkal is –, hogy növeljék a választás szabadságát az egyetemek, illetve a leendő hallgatók és családjaik számára is. Mint fogalmazott,

az egyetemeknek ezentúl jóval több jogosítványuk lesz a hallgatók kiválasztására.

Ezzel együtt viszont a hallgatók és a családjaik lehetősége is megnő, hogy tájékozódva az egyetemek kínálatáról kiválasszák a számukra leginkább alkalmas intézményt.

A tárcavezető kiemelte:

az ötszáz pontos számítási rendszer továbbra is megmarad. Az ötszázból pontból száz a középiskolai eredményektől, háromszáz az érettségi eredményektől függ, száz pontról pedig maga az egyetem határozhat, akár szóbeli vizsgáztatással, akár sport-, művészeti vagy bármilyen más teljesítmény figyelembevételével.

Az ötszázon kívüli pluszpontokat azok tarthatják meg, akik önkéntes katonai szolgálatot vállalnak – részletezte a miniszter. Csák János tájékoztatása szerint továbbra is minden hallgató hat helyre tudja beadni a pályázatát, a Felvi-rendszer pedig ezt követően is közvetít a hallgató és az egyetem között.

A nyelvvizsga kapcsán közölte:

Továbbra is érettségi követelménynek számít vizsgát tenni egy választott idegen nyelvből, ugyanakkor az, hogy az adott felsőoktatási intézmény milyen további nyelvet kíván meg a hallgatótól, vagy a diplomához milyen nyelvi vizsgakövetelményt támasztanak, az egyetemre van bízva.

A felsorolt változtatások 2024 őszétől lépnek életbe, tehát azokra vonatkozik, akik 2023 decemberében adják be a jelentkezésüket – rögzítette a tárcavezető.

