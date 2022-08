A polgárőrök is vigyáznak a gyerekekre a tanévkezdéskor

Fokozott szolgálattal készül a tanévkezdésre idén is a polgárőrség. A polgárőrök az elmúlt évekhez hasonlóan, most is kiemelt figyelmet fordítanak az iskolák és óvodák környékén a gyermekek biztonságára.

A kicsik érdekében a polgárőrség a rendőrséggel együttműködve a reggeli és a délutáni órákban fokozottan ellenőrzi a tanintézmények környékét. Segítsenek a forgalomirányításban, a gyalogátkelőhelyek biztonságos használatában, a gyermekek ellen irányuló jogsértő cselekmények megakadályozásában, és erősítik a drogprevenciós járőrszolgálataikat.

Azon településeken, ahol nincs oktatás, a polgárőrök fokozottan figyelik a tömegközlekedési eszközök megállóit az iskolába induló, vagy onnan érkező gyermekek biztonsága érdekében.

A polgárőrség az intenzív jelenlétet egy hónapig mindenképpen fenntartja az iskolák és óvodák környékén, de van olyan település, ahol az egész tanévben reggel és délután is jelen vannak a polgárőrök az intézmények közelében.

