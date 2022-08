Idén is megtartják a nagy felháborodást kiváltó vonulást

A hazai LMBTQ-szervezetek és szexuális kisebbségek egy hónapos rendezvénysorozata, s az azt záró budapesti felvonulás után szeptember 17-én vidéken folytatódik a melegek fesztiválja. A vidéki melegfelvonulás helyszíne ismételten Pécs belvárosa, ahol „egy jobb Magyarországért” emelnek szót a sokszínűség támogatói.

Emlékezetes, a nagy felháborodást kiváltó eseményt első ízben még 2020 májusában tartották volna, viszont a koronavírus hazai megjelenését követően a szervezők lefújták az eseményt. Az első magyar vidéki LMBTQ-felvonulás ötletét akkor a helyiek sem fogadták kitörő örömmel, így az Összefogás Pécsért Egyesület (ÖPE) már akkor tiltakozó petíciót indított, amelyet több mint 11 ezren írtak alá, remélve, hogy a Pécsi Pride ötletét egyszer és mindenkorra elfelejtik. Később szintén bebizonyosodott, hogy a pécsiek többsége egyáltalán nem akar melegfelvonulást.

A szocialistákhoz köthető Publicus Intézet kutatásából ugyanis kiderült, hogy tízből hat pécsi ellenezte, hogy a baranyai megyeszékhely adjon otthont az első vidéki melegfelvonulásnak, mondván ártana Pécs megítélésének ha hasonló rendezvényt szerveznének a városba.

Ennek ellenére azonban tavaly szeptemberben Pécs városa mégis szivárványba borult, s ígéretet tettek arra is, hogy 2022-ben is megrendezik a felvonulást. A második pécsi Pride-ot idén is az egyhetes Freedom of My Identity emberi jogi fesztivál előzi meg.