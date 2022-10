Jutott-e pénz Karácsonynak a guruló dollárokból?

– Vajon jutott-e Karácsony Gergely főpolgármesternek, akinek a New Yorkban élő tanácsadója, Korányi Dávid Soros György alapítványának, az Action for Democracy-nak oszlopos tagja? – tette fel a kérdést Illés Boglárka, majd megjegyezte: a Karácsony Gergely által meghirdetett 99 Mozgalom sokáig szerepelt az Action for Democracy honlapján, „míg le nem lepleződtek”.