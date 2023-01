Középiskolai felvételi vizsgát írnak holnap a tanulók

– Január 21-én lesznek az országos írásbeli vizsgák, amit a közreműködő középiskolák szerveznek a több évtizedes hagyománynak megfelelően – mondta a Magyar Nemzetnek Brassói Sándor, az Oktatási Hivatal (OH) elnöke. Hozzátette: a felvételi eljárás célja az, hogy a diákok szabályozott, esélyteremtő és egyenlőséget biztosító keretek között a lehető legsikeresebben jussanak el abba a középfokú iskolatípusba, ami a tudásuknak és az érdeklődésüknek leginkább megfelel. Mint tájékoztatott, ez az időszak mintegy kilencvenezer diákot és az összes középfokú iskolát érinti.

Ősszel elkezdődött a folyamat

A felvételi folyamat már októberben elkezdődött, ekkor kellett a középiskoláknak megjelentetniük, hogy milyen képzéseket, oktatási formákat, illetve tagozatokat indítanak majd a következő tanévtől, valamint azt is, hogy elvárják-e az írásbeli vizsgát, mert a technikumok és a szakképzőiskolák nagy része ezt nem követeli meg. Az elnök elmondta:

a vizsgához a feladatsorokat a hivatal készíti el, hiszen ők látják a vizsgára jelentkezők létszámát, és matematika, illetve magyar nyelvi feladatlapokat iratnak az oktatási rendszer mindegyik szintjén tevékenykedő, szaktanárokból álló tantárgyi feladatlap készítő bizottságokkal.

Azzal is segítik a felkészülést, hogy az OH 2001-ig visszamenőleg feltöltötte honlapjára a korábbi feladatsorokat, melyekből jól fel lehet készülni a várható követelményekre.

Rugalmasságra törekednek

Brassói Sándor úgy fogalmazott: törekedtek a vizsga lebonyolításának a lehető leghumánusabb és legrugalmasabb megszervezésére, mert ha például egy diák olyan iskolába jelentkezett, ami a lakhelyétől távol esik, akkor a felvételi vizsgát egy másik, hozzá közelebbi helyszínen is megírhatja. A vizsgajavítást megadott kulcs alapján az iskolák végzik, amire január 21-től számítva legfeljebb nyolc napjuk van, és kötelesek lehetővé tenni az eredmények megtekintését a szülőknek, akik benyújthatnak fellebbezést az iskolához, majd annak elutasítása esetén az OH-hoz.

A hivatal elnöke hangsúlyozta, hogy a felvételi vizsgára jelentkezés nem ugyanaz, mint a felvételi jelentkezés, mert utóbbi már a vizsgaeredmény tükrében lehetséges február 22-ig. A közeljövőben esedékes felvételi jelentkezést a nyolcadik évfolyamosok az iskolájukon keresztül, a hat és nyolc évfolyamos gimnáziumokba jelentkezők pedig a szülők ügyfélkapus belépésével az OH honlapján tehetik meg – közölte. Brassói Sándor a felvételi rendszer egyik legnagyobb előnyének nevezte, hogy a középiskolák nem tudják a tanulókról, mely egyéb iskolákba és azokat hányadik helyen jelölve jelentkeztek. Így ha valaki több helyre is felvételt nyerne, akkor az általa előrébb rangsorolt intézménybe fog kerülni. Az elnök szerint ez egy fontos elem, ami a gyerekek és a családok érdekét védi, hiszen így egy iskola sem tudja befolyásolni a gyerek felvételi folyamatát.

Érdemes biztosra menni

Jó tanácsként azt javasolta a szülőknek, hogy ne csak a kívánt legerősebb iskolákat jelöljék meg, hanem olyat is válasszanak, ahová a diák biztonsággal be tud jutni. Az elnök rossz tapasztalata, hogy vannak, akik csak egy-két nagyon erősnek nevezhető középiskolát jelölnek meg, ahová a gyereket végül nem veszik fel, így nem kerül be semmilyen intézménybe. Létezik ilyenkor egy rendkívüli felvételi eljárás májusban, de az OH vezetője úgy vélte, az már egy kényszerhelyzet, és jobb az általános felvételi eljárásban középiskolába kerülni. Hozzátette, a középfokú iskolák április 28-ig fogják a jelentkezőket értesíteni arról, hogy a hozzájuk jelentkező tanulót felvennék-e.

Emellett felhívta a szülők figyelmét, hogy próbálják a saját gyerekei­ket a lehető legobjektívebben nézni. Mint mondta, előfordul, hogy az iskolák oktatási színvonala között vannak eltérések, mert ami az egyik helyen ötös, az a másikon lehet, hogy csak hármas, a felvételin pedig egy országos sztenderd mentén mérik a tanulók tudását. Tapasztalata szerint, ha valakinek emiatt nem úgy sikerül a vizsga, ahogy előzetesen várta, akkor a központi vizsgát tartják embertelennek, viszont nem lehet minden gyerekhez külön feladatlapot szabni. Ezért sok felvételiztető középiskola súlyoz azzal, hogy az írásbelin kívül beszámítja a tanulmányi eredményt, illetve adott esetben a szóbeli vizsgát is. Az elnök szerint valahogyan – és minél korrektebben – különbséget kell tenni a felvételizők teljesítménye közt, mert ha egy iskolába húsz gyereket vesznek fel, és közben százan jelentkeznek, akkor meg kell találni a jelentkezők kiválasztásának legigazságosabb módját.

A családok figyelmébe ajánlotta az OH honlapján található pályaorientációs mérő- és támogatóeszközt (https://pom.oktatas.hu/), melyet pszichológus szakemberekkel készíttettek, és továbbtanulási irányokat rajzol ki a nyolcadikosoknak. – Még nem késő a döntéshozatal a február 22-i iskolaválasztásig, ez az eszköz pedig hasznos segítséget nyújt ehhez – zárta gondolatait Brassói Sándor.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Kallus György)