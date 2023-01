Kudarcba fulladt a Karácsony-féle mintaház-beruházás

Az egész baloldal azért rohangált Botka Lászlótól kezdve Karácsony Gergelyen át Brüsszelbe, hogy a magyar kormányt kihagyva az önkormányzatok közvetlen forrást kapjanak az Európai Uniótól. Ez a projekt is azt mutatja, hogy eleve bukásra ítélt az ellenzéki megközelítés, és az érkező források legjobb helye az állami, kormányzati szinteken van. Azokkal szemben ugyanis adottak az átlátható működési feltételek, az önkormányzatok esetében viszont nem – mutatott rá a fideszes zuglói képviselő, hozzátéve: „Még úgy sem, hogy a baloldal kirakatpolitikát folytat. Karácsony Gergely például üvegzseb-kezdeményezéseket írt alá, a magát korrupcióellenes Grál-lovagnak kikiáltó országgyűlési képviselő, Hadházy Ákos pedig a baloldalhoz köthető ügyekben csak akkor aktív, amikor a saját politikai érdeke úgy kívánja”.

A Metropol felidézi: Karácsony Gergely zuglói mintaházára a 14. kerületi önkormányzat és konzorciumi partnerei 2018-ban nyertek el az Európai Bizottság Urban Innovative Actions (UIA) programjától 1,5 milliárd forintot. Az E-Co Housing elnevezésű beruházás több mint 4,5 millió eurós, közel 1,5 milliárd forintos támogatásából egy 25-30 lakásból álló, szinte nulla energiafelhasználású házról és a majdan beköltözők lakóközösséggé kovácsolásáról szólt. A beruházás záró határideje 2022. október 31-e volt, de a ház nincs kész, a lakók beköltözésének időpontja is távoli ábránd... Ráadásul menet közben nemcsak a határidő módosult, hanem a helyszín is. A Gizella úton épített 25-30 bérlakás helyett a Mexikói úton újíttatnak fel egy bérházat, ahol viszont kilenc bérlő már él, így végül a 25-30 lakás helyett, miután csak 14 található az ingatlanban, öt épül újonnan. Tavaly tavasszal csaknem 160 millió forintot, év végén pedig 360 millió forintot szavazott meg a baloldali többségű testület önrészként azért, hogy be tudja fejezni a határidő-módosításokon és területváltáson átesett projektet.

Borbély Ádám úgy véli, a zuglóiak évekig nyögik majd Szabó Rebeka és Karácsony Gergely elbukott projektjének a terhét, amely összesen 690 millió forintba került eddig a kerületnek, és amelyért cserébe szerény öt darab lakást kapnak.

A projekt hamar léket kapott, mert az Európai Bizottság pénzét eltapsolták úgynevezett soft projektekre. Ezek tanulmányok, kutatások, közösségi programok, marketing, tehát a pályázatban szereplő ilyen jellegű tételek. Ezeket a soft forrásokat Karácsony Gergelyhez és a Párbeszédhez közelálló szervezetek kapták meg, ezt mindenki látja és nem is titkolják. Alkalmatlanságukról tanúbizonyságot téve, úgy csúsztak ki a határidőkből, hogy közben emelkedtek az építőipari árak, egy kapavágás sem történt a Gizella úti telken, sőt hajléktalanok lepték el azt. Így telt el talán több év is a projekt időtartamából. Még a koalíciós társak, a helyi szocialisták is azt a kérdést tették fel a testületi ülésen, hogy hol vannak azok a partnerszervezetek, amelyek gyakorlatilag a pénzt felvették a munkáért, de ettől függetlenül a projekt nem tudott megvalósulni – tájékoztatott a fideszes képviselő.

A legutóbbi zuglói testületi ülésen Rózsa András Momentumos alpolgármester is szóvá tette, hogy a kerület tragédiája a Karácsony-féle mintaház-projekt. Sőt, Vida Attila LMP-s képviselő tavasszal is úgy fogalmazott: „Megpörgettünk egymilliárd 100-200 millió forintos EU-s pénzt, és megpörgettünk még hozzá minimum 160 millió forintos önkormányzati pénzt. Tudom, ezt a zuglói citromdíjas projektet megörököltük” – célzott arra, hogy a projekt felelősei, Karácsony Gergely és Szabó Rebeka már messzire „szaladtak” Zuglóból. Azóta szavazta meg a baloldali testület az újabb 360 milliót, de ezt már a 2023-as költségvetésből veszi el azért, hogy toldozza-foldozza az ügyet.

Lesz-e valaha felelős?

Horváth Csaba javaslatára felállítanak majd ugyan Zuglóban egy ideiglenes, ötfős értékelőbizottságot, de a projekt valódi felelősei, Karácsony Gergely, az akkori zuglói polgármester és Szabó Rebeka egykori alpolgármester, aki a projekt eredeti felelőse, már nincsenek Zuglóban, nem lesznek számonkérhetők.

Jelenleg a baloldal éppen versenyezik a felelősség maszatolásában, de nem fogják bevállalni, hogy eltapsolták azt a támogatást, amit közvetlenül Brüsszeltől kaptak, és amihez a hozzá nem értés és a határidőcsúszások miatt 690 milliónyi önrészt is hozzátettek.

Közben a Hadházy Ákosnak nevezett, korrupcióellenes Raszputyin is mélyen hallgat az ügyről – mondta el a Metropolnak a zuglói Fidesz–KDNP-frakció vezetője, hozzátéve: „A projektnek helyben Szabó Rebeka alpolgármester volt a felelőse. Mi sem mutatja jobban a baloldal jelenlegi helyzetének abszurditását, hogy egy ilyen káros teljesítmény után, miután eltapsolták az unió pénzét és az eredetileg tervezett projekthez képest valami egészen más valósul meg, ez az alpolgármester egy parlamenti párt társelnöki székhez és országgyűlési mandátumhoz juthatott és onnan »oszthatja« az észt”.

Borítókép: 109 millióba kerül egy lakás felújítása Karácsony mintaházában (Fotó: Metropol)