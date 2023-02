Egyelőre még örülhetünk a napsütésnek és a tavaszias időjárásnak

A gomolyfelhők mellett ma is sok napsütés várható. Az északkeleti tájakon azonban némileg több gomolyfelhő képződhet, és ott elvétve futó zápor is kialakulhat. Délutántól délnyugat felől fokozatosan megnövekszik a magas szintű felhőzet, amely később meg is vastagszik.

A szél mérsékelt marad, a csúcshőmérséklet pedig általában 11 és 17 fok között valószínű – olvasható a Met.hu előrejelzésében.

Fronthatás ugyan nem terheli szervezetünket, azonban a légkörnek melegfronti jellege lesz, mely különösen megviselheti az időseket és a krónikus betegeket, de az egészséges szervezetre is hatással lehet.

Az arra érzékenyeknél fejfájás, alvászavar, fáradékonyság jelentkezhet, továbbá fizikai és szellemi teljesítő képességünk is romolhat. Emiatt sokaknál figyelmetlenség, koncentrációs zavar jelentkezhet, ami növeli a balesetek előfordulásának kockázatát. A szív- és érrendszeri betegeknek különösen megterhelő ez az időjárási helyzet. Náluk jellemzően vérnyomás-ingadozás, szédülékenység alakulhat ki – olvasható a Köpönyeg orvosmeteorológiai előrejelzésében.

