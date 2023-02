Felvételizők, éretségizők figyelem, fontos határidők közelednek

A középfokú intézményekbe jövő szerdáig, vagyis február 22-ig lehet jelentkezni – tájékoztatott az Oktatási Hivatal (OH) szerkesztőségünkhöz eljuttaot közleményében, Az OH arról is írt, hogy honlapján nyilvánosságra hozta a központi írásbeli felvételi vizsgadolgozatok eredményeinek átlagait és eloszlását, amelyek segíthetik a felvételizőket a döntésben.

Idén a 9. évfolyamra felvételizők átlagosan 54,07; a 6 évfolyamos gimnáziumba jelentkezők 62,22; a 8 évfolyamos gimnáziumba jelentkezők pedig 61,49 pontot értek el – részletezte az OH, amely emlékeztetett: a korábbi évek eredményei is elérhetők a honlapjukon. Kitértk arra is, hogy a 2023-as összesített átlageredmények megfelelnek az eddigi évek átlagának.

Az Oktatási Hivatal arról is tájékoztatott, hogy a középfokú felvételi eljárásban a 9. évfolyamra jelentkezők felvételi lapjait (tanulói adatlap és jelentkezési lapok) az általános iskolák töltik ki. Kiemelték: aki 6 és 8 évfolyamos gimnáziumban szeretne továbbtanulni, annak a lapokat egyénileg kell kitöltenie az OH honlapján elérhető KIFIR programból.

A kitöltött dokumentumokat február 22-ig a tájékoztatóban leírtak szerint kell eljuttatni a továbbtanulásra kiválasztott középfokú iskolákba és az OH-ba elektronikus formában. A kézzel kitöltött felvételi lapok feldolgozására nincs lehetőség.

Ezután azokban az intézményekben, ahol az írásbeli vizsgák mellett szóbeliket is tartanak, a megmérettetésekt február 27. és március 14. között tartják.

Egy napjuk maradt már viszont csak azoknak, akik a május-júniusi éretségi vizsgákra, illetve a felsőoktatásba szeretnének jelentkezni.

Február 15-ig lehet jelentkezni a május-júniusi érettségikre, ahol a résztvevők rendes, előrehozott, szintemelő, kiegészítő, ismétlő, pótló, valamint javító vizsgát tehetnek.

Az írásbeliket május 5. és 26. között, az emelt szintű szóbeliket június 7. és 14., a középszintű szóbeliket pedig június 19. és 30. között tartják.

Az egyetemre jelentkezőknek szintén február 15-ig kell hitelesíteniük a dokumentumaikat, amiket idén már kizárólag az Ügyfélkapun keresztül tehetnek meg.

