Más lapok, mint például a Bild, a német Hammerbande nevű hírhedt Antifa-csoportot hozták összefüggésbe a támadókkal. Minden jel arra utal, hogy a Hammerbande egyes tagjai részt vettek a budapesti embervadászatban. A két körözött német állampolgár, valamint egy elfogott német férfi a banda tagjai.

A Bild – még a BRFK hétfői sajtótájékoztatója előtt – már vasárnap azt írta, hogy a lehetséges antifás támadók, akik Magyarországon akcióztak: Clara Judith Wittkugel (22), Anna M. (25), Emilie D. (20), Moritz Christian Leopold Schroeter (20), Tobias E. (29) Németországból és Ilaria S. (38) Olaszországból. Közülük a Budapesti Rendőr-főkapitányság Clara Judith Wittkugel és Leopold Schroeter ellen adta ki az elfogatóparancsot közösség tagja elleni erőszak miatt.

A hétvégi támadások miatt eddig négy gyanúsítottat fogtak el a feltételezett 15 közül a BRFK nyomozói. Közülük az illetékes nyomozási bíró letartóztatta a 42 éves magyar D. Krisztinát, a 38 éves olasz nőt, Ilaria S.-t és a 29 éves német Tobias E.-t. Bűnügyi felügyelet alá pedig a 25 éves, német Anna M. került úgy, hogy mindössze hetente kell e-mailben jelentkeznie a BRFK-n.

Tobias Edelhoff néven azonosította az elfogott német férfit a német sajtó (Fotó: BRFK)

Német sajtóorgánumok az egyik gyanúsítottat Tobias Edelhoffként azonosították, aki a Lina-ügyként elhíresült Antifa-támadások résztvevője is lehetett, amelyeket a Hammerbande követett el.

Lina Engelt évekkel ezelőtt elfogták, a per jelenleg is tart ellene, de a banda tagjai közül a német hatóságok nem tudtak mindenkit elfogni. A német sajtó szerint most a magyar rendőrség számolhatja fel teljes egészében a Hammerbandét. A BRFK mindenesetre együttműködik német és az olasz társszervekkel, valamint titkosszolgálatokkal, a német és a magyar Alkotmányvédelmi Hivatal extremitások ellen fellépő részlegeivel.

Közben a D. Krisztinaként említett nőről a Szikra Mozgalom elismerte, hogy az ő aktivistájuk, ám állításuk szerint nem beszél idegen nyelveket, a támadások időpontjaira pedig alibije van, még csak Budapesten sem volt. A nő egyébként tagadta, hogy elkövette volna a terhére rótt bűncselekményeket. A Szikra közleményében azt is írta: a nő „legjobb tudomásuk szerint nem állt kapcsolatban külföldi Antifa-szervezetekkel”, valamint hogy „úgy tudjuk, egy a helyszínen rögzített képen az egyik tettesen lévő sál és kabát alapján gyanúsítják”.

