Élő kapocs jött létre az MCC-n belül a kárpátaljai közösséggel

Újabb segélyszállítmányt indított el tegnap reggel Kárpátaljára a Mathias Corvinus Collegium (MCC), amely a Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium segítségével kétszáz pulóvert, valamint ötszáz külső akkumulátort és több mint félezer magyar nyelvű, általános és középiskolai kötelező olvasmányt, alapművet gyűjtött össze. Utóbbiakkal a beregszászi Kossuth Lajos Líceum könyvtárát támogatják, ahova korábban már vittek sportszereket, többek között labdákat, hálót és kosárlabdapalánkot.

Az MCC-s diákok nagyon lelkesen álltak kárpátaljai társaik mellé Fotó: Bach Máté

Azonnal segített az MCC

Valentinyi Pál, az MCC stratégiai igazgatója a Magyar Nemzetnek elmondta: a Mathias Corvinus Collegium az orosz–ukrán háború kirobbanása után azonnal érzékelte, hogy az egyébként is nagyon fontos kárpátaljai magyarság segítségre szorul.

– A diákok már aznap, 2022. február 24-én gyűjtést szerveztek, nagyon sok tartós élelmiszert, tisztálkodási szereket és egyéb alapvető, napi használatban lévő cikkeket adtak össze. Az MCC vezetése a kezdeményezés mögé állt, jogi, logisztikai és szervezési segítséget is nyújtottunk. Közösen olyan egységes dobozokat készítettünk, amelyek egy családnak két hétre elegendő tartós élelmiszert és tisztálkodási szert tartalmaztak

– fogalmazott Valentinyi Pál. Hozzátette: az MCC-nek több mint hatezer diákja van, akik a támogatás érdekében mozgósították ismerőseiket, szüleiket, illetve volt és jelenlegi oktatási intézményeiket is.

Állásfoglalás a béke mellett

A diákkezdeményezésre elindult korábbi gyűjtés során több mint 13 tonna tartós élelmiszert, tisztálkodási szert és egyéb szükséges adományt adtak össze. Emellett az MCC pénzgyűjtést szervezett, illetve lelkisegély-szolgálatot is nyújtott a kárpátaljai rászorulóknak és a Magyarországra menekülteknek.

A segítségre nagy szükség van, mert Kárpátalján az MCC központjában összesen 230 diák tanul hat teljes állású szakember segítségével. Utóbbiak áldozatos munkájának köszönhetően a háborús helyzet ellenére sikerült fenntartaniuk magas szintű képzésüket és szakmai programjaikat. A stratégiai igazgató kitért arra is, hogy a háború kitörése után, egészen nyár végéig több mint száz embert el is szállásoltak Debrecenben és a fővárosban.

– A karitatív szervezetekkel, különösen az Ökumenikus Segélyszervezettel kiváló a kapcsolatunk. Az ő segítségükkel tudtuk most átjuttatni a magyar nyelvű könyveket Kárpátaljára, amiket az ukrán hatóságok a folyamatos szigorítások után ma már nem tekintenek segélyszállítmánynak

– mutatott rá Valentinyi Pál. Hozzátette: minden jóérzésű emberhez hasonlóan az MCC vezetése, diákjai, teljes közössége, a partnereink és barátaik azt szeretnék, hogy a háború minél hamarabb véget érjen.

Megmaradás a szülőföldön

Dobsa Beáta, az MCC Beregszászi Központjának vezetője lapunknak arról beszélt, hogy a Mathias Corvinus Collegium hat éve tette le a voksát a kárpátaljai magyar közösség mellett, amit azóta is támogat.

Szavai szerint ez kiváltképp így van az orosz–ukrán háború kitörése óta, hiszen néhány nappal később már meg is érkezett az első segélyszállítmány Kárpátaljára, és ezt újabb és újabb adományok követték, ezzel is segítve az MCC-s diákokat és családtagjaikat.

– Olyan esetben pedig, amikor a diákok nagyon erősen túlteljesítettek, akkor még arra is volt lehetőségünk, hogy tartós beteg és idős embereknek, tovább sokgyermekes családoknak juttassunk csomagokat. Nagyon öröm volt, hogy a segítségnyújtást ki tudtuk terjeszteni más rászoruló beregszásziakra is

– hangsúlyozta Dobsa Beáta. Kitért arra is, hogy az MCC-nek hála a programok működtek, sőt a háborús helyzet ellenére a diákokat hétvégéről hétvégére át tudták utaztatni a határon, akik Debrecenben vagy éppen Kolozsváron, nyugodt körülmények között tudtak tanulni. Szavai szerint talán ennek is köszönhető, hogy a kárpátaljai MCC-s diákok 95 százaléka szülőföldjén maradt, ami azt is jelenti, hogy a közösség letette voksát az élet mellett.

Borítókép: Teljes az összefogás a kárpátaljai rászorulókért (Fotó: Bach Máté)