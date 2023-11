Alföldi be lenne fóliázva és tiltva? Fura. Hisz maga büszkélkedik vele, hogy most ünnepelték az általa rendezett Őrült nők ketrece 400. előadását a már többször „beszántott” Átriumban. A színdarab – hol máshol, mint – egy homoszexuális bárban játszódik. Miként Alföldi majd minden darabja, ez is az aberráltság témáját kerengi körül, mint őszi légy a derítőt. Ha ilyen a betiltás, akkor selejtes lehet az a fólia. Amúgy a nácik (a Jobbik) sincsenek befóliázva, betiltva, de – gondolom – Alföldi ezt sem bánja: lévén ők a legfőbb szövetségeseik. Egy brancs. Alföldi álkesergése talán inkább arról szól, hogy valahol új bemutatóra készül. Azt promózza. A „betiltott művész”.