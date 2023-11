Az úgy van, Robi, hogy már a lőtéri kutya sem kíváncsi rád. És ugye ha nincs rivaldafény, ha kevesebb a kamera és a mikrofon, az árokásás is nehezebben megy. Nem úgy, mint a régi szép időkben a haverokkal a Heti Hetesben.

Bizony, hiteletek zuhan, görbétek kókad… (Az RTL Magyarország nézettségi mutatóival is bajok lehetnek, ha már veled erőlködnek.) Nem, nem a melegeket fóliázzák be, csupán a kéretlen és mocskos propagandájukat. Nem ugyanaz. Nem, dehogy jelölik meg a melegeket! Maguk kérkednek azok a másságukkal. Ne aggódj, senki nem jön érted, már csak azért sem, mert senki nem kíváncsi rád. De hisz éppen ettől szenvedsz! Mondod is: „Várom, hogy mikor szednek össze…”