Karácsonyék uniós pénzeket buktak el a fel nem használt kerékpáros fejlesztéseken

Hosszú évek egyeztető munkájának gyümölcse érett be idén, mert elfogadtuk a Nemzeti Kerékpáros Stratégiát – jelentette ki lapunknak Révész Máriusz, a Miniszterelnökség aktív Magyarországért felelős államtitkára. Mint tudatta, ez a stratégia nemzetközi összehasonlításban is megállja a helyét, és fellelhető benne minden kerékpározással kapcsolatos tudás, amire hazánkban szükség lehet.

A kerékpáros szervezetek teljes egységben támogatják a kormány által elfogadott anyagot, melyben számos vitás kérdést is sikerült megnyugtatóan tisztázni.

Az államtitkár kiemelte, van benne egy összefoglaló, ahol leírták, hogy mely kialakításokat tartják kívánatosnak és melyeket nem, utóbbira példaként említve a járdán vezetett kerékpárutak veszélyességét. – A kerékpáros infrastruktúrát úgy kell kiépíteni, hogy azt a biciklisek szívesen használják és ne legyenek balesetveszélyesek – szögezte le.

Az államtitkár szerint idén is sikerült haladni az Európai Kerékpárút Hálózat, más néven az Eurovelo magyarországi szakaszainak fejlesztésével. Az egyik legnagyobb eredménynek azt nevezte, hogy a Balatoni Bringakör északi szakaszán – mely az EuroVelo 14 része – sikerült megépíteni egy nagyjából két kilométer hosszúságú hiányzó részt Balatonrendesnél. Így a kör teljes egészében biztonságosan körbekerékpározhatóvá vált – ismertette az államtitkár.

A Duna-menti Eurovelo 6-os útvonalon elkészült a Gönyű és Komárom közötti 14 kilométeres szakasz, illetve Dunaalmásnál egy hét és fél kilométeres út is megépült, ezeket már nyáron használhatták a kerékpáros túrázók.

Békéscsabán és környékén elkészült a Wenckheim kastélyokat összekötő húsz kilométeres turista- és kerékpárút, amely a legtöbb szavazatot kapva 2023-ban elnyerte az év kerékpárútja címet. Összesen valamivel több, mint 250 kilométer kerékpárút épült idén, ami annak is köszönhető, hogy most ér véget az uniós ciklus, és a forrásokat év végéig lehet felhasználni– számolt be Révész Máriusz.

A Karácsony Gergely főpolgármester nevéhez fűződő, budapesti autós sávok elvételével kialakított kerékpársávokról az államtitkár úgy vélekedett, hogy ezeket sok esetben végiggondolatlanul, egyéb szempontokat figyelmen kívül hagyva alakítottak ki.

– Ha a kerékpáros fejlesztéseket jól csinálják, akkor azok nem a dugókat növelik. Kisebb lesz a dugókban eltöltött idő mennyisége, hiszen ha a jelzőlámpáknál feltorlódott autósok közül csak minden harmadik kerékpárra vagy rollerre szállna, akkor a többi autós hamarabb jutna át a lámpákon – mutatott rá Révész Máriusz.

A végiggondolt kerékpáros fejlesztésekre nagy szükség van, hiszen ezek nélkül nem lehet növelni a kerékpárral, rollerrel közlekedők számát. A nyugat-európai mintákkal ellentétben a Fővárosi Önkormányzat nem rendszerszerűen gondolkodik, nem fejleszti a kapcsolódó és szükséges infrastruktúrát – fogalmazott. Hozzátette, az európai nagyvárosokban például végiggondolják azt is, hogy az autók hol és miként tudnak parkolni. – Budapesten sok esetben festettek fel kerékpársávokat ott, ahol előtte autók parkoltak. Ilyenkor az autók beszorulnak a környező keresztutcákba, amelyek így teljesen élhetetlenné válnak – mondta.

Az államtitkár tájékoztatott arról is, hogy

a Fővárosi Önkormányzat gyakran hivatkozik forráshiányra, miközben 2.2 milliárd forint kerékpáros fejlesztésre szánt uniós forrást nem tudott felhasználni, amit így el is bukott Budapest.

Miközben Karácsony Gergely folyamatosan kerékpárosbarát képet próbál festeni magáról, a 2019-ben – még Tarlós István idejében – a kormánytól kerékpárút építésre kapott nyolcszáz millió forintot a mai napig nem sikerült felhasználni – mondta.

Révész Máriusz hangsúlyozta: a megoldás az, hogy olyan főpolgármestert kell választani, aki képes hosszabb távon, rendszerben gondolkodni.

– Az nem működik, hogy csak kerékpársávokat csinálunk és lezárjuk az autók elől az utak jelentős részét, annak ellenére, hogy vannak jó ötletek a főváros 2030-ig előretekintő mobilitási tervében – mondta lapunknak Balog Ádám, a Budapesti Keresekedelmi és Iparkamara (BKIK) általános alelnöke.

Mint hangsúlyozta, egyoldalú korlátozásokkal csak a gazdaság és a mindennapi mobilitás korlátozását lehet elérni, de azt nem, hogy jobb legyen a helyzet.

Ettől még be kell jönnie a vidéki vállalkozóknak a városba és nem lesz kevesebb autó, csak lassabban fognak haladni, több károsanyagot bocsátanak ki a járműveik és kevesebbet tudnak dolgozni a vállalkozásokban. Az egyoldalú lépések helyett olyankompromisszumos beavatkozásokra van szükség, amely minden szereplő érdekeit figyelembe veszi – vélekedett.

Az alelnök kijelentette: a vállalkozóknak anyagi veszteségük is származik a biciklisávok miatti korlátozásokból, hiszen például a szakemberek nem tudnak eljutni az ügyfeleikhez, ezért kevesebb bevételre tesznek szert, hiszen nem tudják elvégezni a kívánt mennyiségű munkát. Ezáltal a belvárosi lakosok sem jutnak hozzá az ilyen szolgáltatásokhoz, csak hosszabb várakozási idő és valószínűleg magasabb díjak árán. – A rakpart lezárásáról megkérdezett több mint 11 ezer vállalkozó hetven százaléka egyáltalán nem tette volna ezt, minden elvesztegetett perccel pénzt veszítenek. Így kisebb lesz a bevételük, mellyel csökken az állam és a főváros adóbetévele is – mutatott rá.

Arról, hogy a szakmai szervezetek beadványára nem reagált a főváros, Balog Ádám jelezte: folytatják a munkàt. Folyamatos konzultációkkal, egyeztetésekkel és szakmai tanulmányokkal készülnek hét hozzájuk csatlakozott szakmai szervezettel együtt, ugyanakkor azt elengedhetetlennek tartotta, hogy a főváros ne ellenségként tekintsen rájuk.

Kiemelte: veszélyes az a gondolat a főváros mobilitási tervében, miszerint a magán- és a közérdeket szélsőségesen leegyszerűsítve szembeállítják egymással.

– A kettőt nem lehet elhatárolni. Nem szórakozásból autóznak az emberek, hanem munkába mennek, vagy onnan jönnek, esetleg a munkájukat végzik az autóban – mondta.