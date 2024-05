A viccpárt listavezetője is felelős a gerikarókért

Le Marietta 2020-ban létrehozta a főpolgármesteri hivatal részvételiséggel foglalkozó osztályát, és elindította a főváros közösségi költségvetési programját

– büszkélkedik az európai parlamenti listájának vezetőjével a Magyar Kétfarkú Kutya Párt, amely nemrég bejelentette, összegyűjtötte a választási induláshoz szükséges ajánlásait. Ebből is jól látszik, hogy bármennyire igyekszik magát függetleníteni a viccpárt Karácsony Gergelytől, a vezető politikusai között olyanok is vannak, akik Karácsonyéknak dolgoznak, illetve a főpolgármester szekerét is tolják. Nem véletlen, hogy nem indítottak ellene főpolgármester-jelöltet sem.



Le Marietta, a Kutyapárt EP-listájának vezetője ráadásul egy olyan program létrehozásáért, a közösségi költségvetés elindításáért kaphatott a fővárostól megbízást, amely teljes kudarc volt Karácsonyék projektjei közül, hiszen a többmilliós Budapesten csak alig néhány ezren szavaztak a fővárosi közösségi költségvetés lakossági ötleteire.

A megvalósuló javaslatok ugyanakkor sok esetben tévedésnek vagy fölöslegesnek bizonyultak, miközben százmilliókat költöttek el ezekre a fővárosi adófizetők pénzéből.



Erre a programra hivatkozva valósították meg például a hírhedt pollerekkel (gerikarókkal) elkerített biciklisávokat az Üllői úton, és terveztek ilyeneket a Nagykörútra is. Erről egy háttérbeszélgetés tanúsága szerint még maga Karácsony Gergely is elismerte, hogy elhibázott lépés volt.

De néhány kétségtelenül hasznos fejlesztés mellett (pél­dául zebrák, zöldvillamos-megállók létesítése) olyan ötletek is nyertek a pályázatokon, mint közvécék létesítése, amelyekből a fővárosban vajmi kevés valósult meg. A legismertebb Karácsony-féle közvécé a Blaha Lujza téren található, amely hamar prostituáltak és szerhasználók búvóhelyévé lett. Nem működött jól a hajléktalanokat bérlakáshoz juttató program sem, mert ez ellen tiltakoztak a lakók.

Az ötletbörzén rendkívül szokatlan és költséges javaslatok is feltűntek, ilyen javaslat volt például az Utcazenepontok a városban címmel megnevezett ötlet, illetve utcazongorák kihelyezése a közterületekre. Ez azért is abszurd, mert a főváros a terve szerint évente egymilliárd forintot irányzott elő arra, hogy ezt szétossza a fővárosi közösségi költségvetés ötleteinek megvalósítására.

Borítókép: Le Marietta, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt (MKKP) európai parlamenti (EP) választási listájának vezetője/fotó: MTI, Máthé Zoltán