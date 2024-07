Eddig tartott: kilyukadt a burkolat a nemrég felújított Csömöri úti felüljárón

Ismét kilyukadt a burkolat a 2021-ben teljes ráncfelvarráson átesett Csömöri úti felüljárón. A katasztrofális állapotban lévő felüljáró felújításának kálváriája eleve azzal indult, hogy legalább egy évet késett a kezdés, majd két ütemben végezték el a munkát. Az eredmény siralmas lett, hiszen 2023 márciusában ismét felújításra szorult, most pedig harmadszorra zárták le a felüljárót az autósok előtt, hogy – a vélhetően trehány munkából fakadó – aktuális hibákat kijavítsák – írta meg a Metropol.

Az, hogy a budapesti utak kátyúsak, mondhatni, megszokott. Az viszont, hogy a 2021-ben, két szakaszban új burkolatot kapott felüljáró aszfaltcsíkja ilyen hamar megadta magát, több mint érdekes. A BKK információi szerint ugyanis a július 4. óta zajló felújítás alatt megújul a felüljáró teljes aszfaltburkolata, kicserélik a szigetelést, illetve felújítják a vízelvezetési és a dilatációs rendszert. A munkákkal várhatóan augusztus végére készül el a főváros, persze addig az autósforgalom előtt ismét le lesz zárva a szerkezet.

A portál jelezte, hogy már idén márciusban, az enyhe tél vége felé járva láthatók voltak a repedések, gödrök, lyukak, amit aztán még akkor javítani volt kénytelen a fenntartásért felelős fővárosi önkormányzat. Ezután a burkolat csupán néhány hónapot bírt ki.

2021-ben teljeskörűen felújították a felüljárót, akkor hónapokig nem lehetett közlekedni rajta, 2023 márciusában aszfaltozták a felüljáró felhajtóját, az autósok előtt ekkor is le volt zárva, 2023 novemberében már szét is repedt a 2021-ben készült új aszfalt, ami durván kátyús lett, 2024 tavaszán is javították a kátyúkat. Most ismét lezárták az autósok előtt: megújítják a teljes aszfaltburkolatot, kicserélik a szigetelést, illetve felújítják a vízelvezetési és a dilatációs rendszert.

Emlékeztettek, hogy az eredeti elképzelés szerint a szerkezetet háromnegyed év alatt újította volna fel a főváros, de úgy volt lezárva a felüljáró 2020-ban bő fél évig, hogy nem történt semmi. A BKK szerint amikor a kivitelező vállalkozó áprilisban megnézte a felüljárót, megállapította, hogy a vasbeton szerkezetek állapota nem tette lehetővé a tervekben szereplő javítások elvégzését. A felüljáró felújításának szerződéses ára ezzel nettó 778 millió forintról nettó 999,8 millió forintra változott.

A kivitelezés végül két lépcsőben és csak 2021. október 27-én lett kész, akkor adták vissza a forgalomnak a teljes ráncfelvarráson átesett felüljárót. A BKK akkor azt állította, hogy a felújítással még tizenöt évre garantálható a híd biztonságos használata. „Ennek megfelelően tíz év múlva el kell kezdeni az új híd vagy aluljáró tervezését” – írták. Abba már bele sem merünk gondolni, hogy a 2021-es rekonstrukció után mostanáig mennyi pénzt fordítottak a javításokra.

Borítókép: Ismét felújítják a Csömöri úti felüljárót (Fotó: Metropol)