A stílus maga az ember

Jakab Péter Facebook:
„Az ún. köztársasági elnök úgy érezte, meg kell szólalnia, mert a fiatalok szidják a Fideszt. Hányinger vagy Sulyok.”
Török Gábor élesen bírálta Sulyok Tamás köztársasági elnök Facebook-bejegyzését, amelyben az államfő a fesztiválokon skandált obszcén rigmusokra reagált.
Varga-Bajusz Veronika: Éljetek vele!
Kemény üzenetet hagyott a Harcosok Klubjában a miniszterelnök.
