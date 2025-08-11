Csak a forradalom!

Bartus László Facebook: „Ezért ül mindenki fordítva a dakota lovon, mert Magyar Pétert csak akkor lehet támogatni a választáson, ha az ország nem a forradalmi változásokkal járó demokratikus jövőt, hanem a Magyar által garantált fideszes folytonosságot akarja. Azt nem lehet, hogy majd előbb őt választják meg, aztán majd akkor lehet dönteni a jövőről. Akkor már nem lehet.”