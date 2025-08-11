politikusMagyar NemzetenÍgy írnak ő

Európa nem vacsoravendég, hanem az étlapon szerepel

Európa nem vacsoravendég, hanem az étlapon szerepel

Bogár László
2025. 08. 11. 13:15
Bogár László Magyar Hírlap: „Amerika számára Európa, mint kifosztható pénztartály tételeződik. (amerikai energia, agrártermék, fegyver importja és beruházási források átszívása Európából Amerikába). Oroszországnak Európa már csak, mint a biztonságát növelő lepusztított, függő helyzetben lévő pufferzóna érdekes, legalább is a köztes európai térség mindenképpen. Kína számára pedig csak a szárazföldi „selyemút” biztonsága, és ezen keresztül Európa kínai áruk tömegével való elárasztása, teljes hatalomgazdasági függésben tartása a fő.”

