Európa nem vacsoravendég, hanem az étlapon szerepel

Bogár László Magyar Hírlap: „Amerika számára Európa, mint kifosztható pénztartály tételeződik. (amerikai energia, agrártermék, fegyver importja és beruházási források átszívása Európából Amerikába). Oroszországnak Európa már csak, mint a biztonságát növelő lepusztított, függő helyzetben lévő pufferzóna érdekes, legalább is a köztes európai térség mindenképpen. Kína számára pedig csak a szárazföldi „selyemút” biztonsága, és ezen keresztül Európa kínai áruk tömegével való elárasztása, teljes hatalomgazdasági függésben tartása a fő.”