„Így vált a nyugatias felsőközéposztály előbb Lenin, aztán Sztálin hasznos idiótájává; így lett szerelmes Maoba, Che Guevarába; így fordult saját társadalma ellen a BLM és most a Hamász támogatásával. Unják magukat, rettenetesen unják és nekimennek mindennek és mindenkinek, ami, akik még szilárd hitet képviselnek vagy ilyen hittel gondolnak valamit a világról. Unják magukat és mivel nincsenek rászorítva sem a munkára, sem a mély strukturált gondolkodásra, rombolni akarnak. Itt tartunk most!”