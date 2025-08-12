Ceglédi ZoltándélutánTörök GáborKötter TamásJeszenszky ZsoltSkrabski Fruzsina

Itt tartunk

Itt tartunk

Kötter Tamás
2025. 08. 12. 18:47
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Kötter Tamás Facebook

„Így vált a nyugatias felsőközéposztály előbb Lenin, aztán Sztálin hasznos idiótájává; így lett szerelmes Maoba, Che Guevarába; így fordult saját társadalma ellen a BLM és most a Hamász támogatásával. Unják magukat, rettenetesen unják és nekimennek mindennek és mindenkinek, ami, akik még szilárd hitet képviselnek vagy ilyen hittel gondolnak valamit a világról. Unják magukat és mivel nincsenek rászorítva sem a munkára, sem a mély strukturált gondolkodásra, rombolni akarnak. Itt tartunk most!”

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Hegyi Zoltán
idezojelekEurópai Unió

Hadijelentés a migrációs frontról

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – Az illegális migrációt illetően akadnak már biztató jelek Nyugat-Európában.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.