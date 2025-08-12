Rendkívüli

Orbán Viktor megüzente Brüsszelnek, hogy milyen nem lehet Európa

Jól eladható politikai termék

Jól eladható politikai termék

Kacsoh Dániel
2025. 08. 12. 11:42
Kacsoh Dániel Mandiner:

„A fiatalok totális ellenállása tehát egy hatásos és jól eladható politikai termék, némi valóságalappal, de a teljes képet mégsem mutatja, inkább torzítja. A legtöbb felmérés szerint igaz, hogy az új generáció alapvetően ellenzéki beállítottságú, a „mocskosfideszezés” azonban ettől még csupán egy hangos, jórészt egyébként privilegizált kisebbség eszköze és – ne tévedjünk – szórakozási formája, amit a kormányváltásért dolgozó média erőteljesen megtol a nyilvánosságban. Persze: hiszen „függetlenek”.”

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Hegyi Zoltán
Hadijelentés a migrációs frontról

HETI AGYRÉMEK – Az illegális migrációt illetően akadnak már biztató jelek Nyugat-Európában.

