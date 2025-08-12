Rendkívüli

Orbán Viktor megüzente Brüsszelnek, hogy milyen nem lehet Európa

Lázadásocska

Lázadásocska

Dippold Pál
2025. 08. 12. 11:42
„Így tehát színpadi vezérszónokaikat követve bátran ordíthatják azt, hogy tesznek a törvényekre. Nekik aztán senki se mondja meg, hogy mit szabad és mit nem, mi az, ami élhetővé teszi a hétköznapokat, és mi nem, nem kell ide semmiféle szabály, rendszer, főleg nem törvények, mert azok csupán arra jók, hogy megszegjék őket. Nincs izgalmasabb egy fiatal embernek, mint megköpködni azokat a törvényeket, amelyek lehetővé teszik számukra, hogy a szüleik pénzén önfeledten tombolva fejezzék ki elégedetlenségüket. Hogy mivel is? Az nem számít, a lényeg a lázadás. Pontosabban inkább lázadásocska.”

