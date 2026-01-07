magyar honvédségNATOhadgyakorlat

A honvédség megmozdulására a NATO is felfigyelt

Átlagon felüli terhelést kaptak a magyar honvédség katonái a rendszerváltás óta legnagyobb hadgyakorlaton, amely mérete ellenére baleset- és problémamentesen zajlott le – értékelték az Adaptive Hussars 2025-öt azok a tábornokok, akik kulcsszerepet játszottak az országvédelmi gyakorlat megszervezésében és sikeres lebonyolításában. A Magyar Nemzetnek azt is hangsúlyozták, hogy az alaptörvényben is benne van, hogy az ország védelme össztársadalmi ügy, ami azt jelenti, nem lehet mindenki katona, de mindenkinek van valamilyen szerepe a honvédelemben.

Baranyai Gábor
2026. 01. 07.
A szolnoki különleges műveleti parancsnokság katonái új rohamcsónakjaikkal gyakorlatoztak Fotó: Kurucz Árpád
– A NATO-ban hasonló koncepciójú gyakorlatok vannak, de hasonló méretű, összetettségű nem. Amikor a NATO-nak ezt jeleztük, hogy mi egy ilyen gyakorlatot tervezünk, rögtön szokatlanul nagy érdeklődést váltott ki. A gyakorlat alapvető célkitűzése az ország fegyveres erőinek és a NATO regionális terve végrehajthatóságának ellenőrzése és szinkronizációja volt – mondta el a Magyar Nemzetnek Somogyi János dandártábornok a tavaly szeptember 1. és október 15. között megtartott Adaptive Hussars 2025 (ADHU 2025) országvédelmi gyakorlatról. A Honvéd Vezérkar törzsigazgatójának helyettese értékelésében kiemelte: 

a katonák átlagon felüli terhelést kaptak a rendszerváltás óta legnagyobb hadgyakorlaton, amely mérete ellenére baleset- és problémamentesen zajlott le.

Fajsz, 2025. szeptember 9. A menetből történő vízi átkelést gyakorolják katonák a NATO Adaptive Hussars 2025 (ADHU 25) elnevezésű összhaderőnemi gyakorlata keretében Fajsznál a Dunán 2025. szeptember 9-én. MTI/Kiss Dániel
Átkelési gyakorlat a Dunán Fotó: Kiss Dániel/MTI Fotószerkesztőség

Kiváló teljesítmény

Antal László vezérőrnagy a művelet nagyságát érzékeltetve elmondta, hogy abban a hat hétben több mint 12 ezer kilométert tett meg, amikor ellenőrizte a kötelékeket, a feladat-végrehajtásokat. A Magyar Honvédség Összhaderőnemi Műveleti Parancsnokság (MH ÖMP) parancsnoka tapasztalata szerint az ADHU 2025 fizikálisan és mentálisan is igénybe vett mindenkit, de ennek ellenére örömmel végezték a katonák a feladatukat, hiszen azt csinálták, amire esküt tettek, amire kiképezték őket. 

honvédség
Antal László vezérőrnagy, a Magyar Honvédség Összhaderőnemi Műveleti Parancsnokság parancsnoka Fotó: Ladóczki Balázs

A hathetes gyakorlat alatt mintegy 147 ezer kilométer futásteljesítményt tett meg a parancsnokságom alá tartozó 936 darab technikai eszköz. A Föld kerülete 40 075 kilométer, tehát csaknem négyszer meg tudták volna kerülni. Volt olyan nap, amikor több mint háromszáz eszköz volt mozgásban. Ennek ellenére mindössze 14 esetben történt olyan meghibásodás, amit a helyszínen javítani kellett. Ez azt jelenti, hogy a gyakorlaton bevetett eszközeink hadrafoghatósága bőven 99 százalék fölött volt, ami kiváló eredmény

 – értékelt a vezérőrnagy, aki azt is megjegyezte, hogy az említett tizennégy esetből tizenkettőben olyan technikai eszköz volt érintett, ami vagy tíz év fölötti Rába típusú teherautó vagy régebbi orosz relációból származó eszköz. – Korukhoz képest még ezek a régebbi típusok is igen-igen jól teljesítettek – tette hozzá.

Demkó Attila, Magyar Honvédség, haderőfejlesztés, Leopard 2A7HU, PZH, Lynx
Leopard 2a7-esek tüzelőállásban Fotó: Kertész László

Ami az új eszközöket illeti, kiválóan vizsgáztak a modern fegyverrendszerek és kezelőik is. – Az úgynevezett cirkálólőszereken, a felderítésre és csapásmérésre egyaránt képes Hero drónokon kívül minden más technikai eszközt használtuk már korábban is gyakorlatok során. 

Újdonság volt, hogy a KC–390-es taktikai szállító repülőgépről most először hajtottak végre a különleges műveleti parancsnokság katonái tömeges ejtőernyősbevetést. A gyalogsági harcjárművek, a Lynxek kötelékben, századszinten együttműködve harckocsi alegységekkel, a Leopard 2A7-esekkal, a tüzérséggel, a Panzerhaubitze 2000-es önjáró lövegekkel, mint rendszer most vizsgáztak először

 – sorolta a vezérőrnagy.

Az MH ÖMP parancsnoka hangsúlyozta, a haderőfejlesztés szempontjából kiemelten fontos, hogy minden rendszer, ami beérkezett, adott kiképzési szinten milyen képességet ért el, hogyan tudja azt integrálni az ország védelmének érdekében a Magyar Honvédség.

 

Akik nélkül nem ment volna

– A Magyar Honvédségnek két fő lába volt ebben az időszakban: a műveleti parancsnokság, amely a műveleteket hajtotta végre, és a hátországvédelmi parancsnokság. Gyakorlatilag egy ilyen méretű műveleti erőnek a támogatásához, illetve a mögöttes területek biztosításához körülbelül a műveletben résztevő katonaállománynak a fele szükséges – ezt már Solymosi Ferenc dandártábornok, az MH Logisztikai Támogató Parancsnokság parancsnoka emelte ki. 

honvédség
Solymosi Ferenc dandártábornok, az MH Logisztikai Támogató Parancsnokság parancsnoka Fotó: Ladóczki Balázs

A HVHP, vagyis a Hátországvédelmi és Hadkiegészítő Parancsnokság a gyakorlat idejére alakult meg. Négy, önmagában is országos lefedettségű szakterületet vontak össze: a területvédelmet, a logisztikát, az egészségügyet és a katonai rendészetet.

– Az összhaderőnemi parancsnokság és a hátországvédelmi parancsnokság is együttműködött azokkal a nemzetekkel – törökök, olaszok, horvátok, míg logisztikai vonalon németek, csehek – amelyek katonákat küldtek. 

A szövetséges NATO nemzetek alegységeit sikeresen illesztették be az ADHU 2025-be, erre jó példa az a század, amely közúton települt át Törökországból Magyarországra, de a beérkezése napján már bemutatót hajtott végre

– jegyezte meg Somogyi János dandártábornok.

Az ADHU 2025 sikeres végrehajtásához Solymosi Ferenc dandártábornok szerint a logisztika teljes megújulása kellett. – Leválasztottuk a műveleti feladatokban részt vevőket azoktól, akik a laktanyák üzemeltetésében vesznek részt, ezáltal sikerült létrehozni egy bázislaktanya hálózatot Magyarország területén. Ez azt jelenti, hogy 

bármelyik katonai szervezet kivonul műveletre a laktanyából, akár honi, akár szövetséges erők ebbe a laktanyába ugyanolyan feltételekkel be tudnak költözni. 

Gyakoroltuk, hogy mi történik akkor, ha jelentős NATO csapatmozgás, átvonulás, állomásoztatás történne az ország területén, ennek minden logisztikai feltételét, a fenntartást, a biztosítást, az anyagi és egészségügyi ellátást is beleértve – sorolta az MH Logisztikai Támogató Parancsnokság parancsnoka.

Antal László vezérőrnagy a gyakorlat logisztikai kihívásait érzékeltetve elmondta,

az ADHU 2025 alatt kilencszázezer adag ételt osztottak ki a katonáknak, több mint 665 ezer liter üzemanyagot használtak fel a járművek, és csaknem 1,3 millió lőszert, gránátot lőttek ki.

 – Iszonyatos mennyiségű anyagot kellett előteremtenie a logisztikának, és oda vinnie, ahol arra szükség volt – mondta az ÖMP parancsnoka.

 

A NATO vizsgáztatott

Külön kihívás volt, hogy a Szolnokon települt különleges műveleti parancsnokság tulajdonképpen az ADHU 2025 gyakorlat részeként NATO-vizsgát is tett, hogy a katonai szövetség által előírt műveletkész tanúsítványt megszerezze. 

honvédség
A különleges műveleti erőket is bevetették Fotó: Csudai Sándor

A különleges műveleti parancsnokságnak külföldön kellett végrehajtania egy előre nem tervezett, de nyilván a külföldi partnerrel egyeztetett gyakorlatot, ráadásul két helyszínen, Észak-Macedóniában, illetve Szlovéniában a szövetséges helyi egységekkel együttműködve

 – jegyezte meg a Honvéd Vezérkar törzsigazgatójának a helyettese, aki arról is beszélt, hogy a gyakorlaton nagy számban vettek részt tartalékosok is.

– A tavalyi ADHU 2025 végrehajtási időszakában több mint hatezer tartalékos vett részt. Ezenfelül az országvédelmi gyakorlatról szóló, a Honvéd Vezérkar által kiadott műveleti parancsot követően, február 27. és szeptember 1. között már mintegy 3800 tartalékos kapott kiképzést – tette hozzá Somogyi János dandártábornok.

honvédség
Somogyi János dandártábornok, a Honvéd Vezérkar törzsigazgatójának helyettese Fotó: Ladóczki Balázs

Az ADHU 2025-öt levezénylő tábornokok arról is beszéltek, hogy az orosz–ukrán, valamint a gázai háború tapasztalatait is figyelembe vették a gyakorlat megtervezésénél, lebonyolításánál.

A legfontosabb mérföldkövek a drón-, illetve a drónellenes tevékenységek gyakorlása volt. A logisztikai vonalon laktanyákat, logisztikai ellátó pontokat drónhálóztak be. Mindenképpen meg kell említeni az űrműveleti képességek alkalmazását is, a műholdátrepülések figyelembevételét a csapatmozgások megszervezésénél, hogy a felderítő űreszközök átrepülésekor az egységek rejtve maradjanak, vagy az űridőjárás hatását a GPS-alapú helyzetmeghatározó, illetve híradó eszközök alkalmazására. Izrael gázai háborújából adaptálták a tapasztalatok gyors kiértékelését, az eredmények visszaforgatását a műveletek hatékonyságának javítása érdekében

 

 

Együttműködésből jeles

Az országvédelmi gyakorlat nem lehetett volna sikeres a kormány, a közigazgatás, a társszervek és a lakosság együttműködése nélkül. – A gyakorlat során az ország területét alapvetően két részre bontottuk, nagyon leegyszerűsítve az úgynevezett műveleti területre és a hátországra. 

Fontos együttműködő partnereink voltak a minisztériumok mellett a főispánok, illetve a vármegyei rendőrfőkapitányok. A törvény adta lehetőségeket betartva a lehető legnagyobb mértékben segítették a munkánkat. Ennek is köszönhető, hogy a több tízezer embert megmozgató gyakorlat végén mindössze két panaszos állampolgári levél érkezett a Magyar Honvédséghez

– idézte fel Somogyi János. A dandártábornok kiemelte, kollégái precíz feladat-végrehajtásának köszönhetően gyakorlatilag úgy sikerült a hathetes műveletet megszervezni, hogy a Magyar Honvédség sem a vasúton, sem a közúton  nem okozott fennakadást vagy jelentős akadályoztatást.

– Óránkénti idősávokban figyeltük az összes autópálya, vasút forgalmát, hogy a csapatmozgásokkal ne zavarjuk a polgári lakosságot a munkakezdési vagy az iskolakezdési időben, vagy annak a végén, ami szintén a gyakorlat eredményeit bővíti – tette hozzá.

 

Össztársadalmi ügy

Az emberek mindenhol szívesen, nagy érdeklődéssel fogadták a gyakorlatra érkező honvédeket és technikai eszközeiket. 

Fajsz, 2025. szeptember 9. A menetből történő vízi átkelést gyakorolják katonák a NATO Adaptive Hussars 2025 (ADHU 25) elnevezésű összhaderőnemi gyakorlata keretében Fajsznál a Dunán 2025. szeptember 9-én. MTI/Kiss Dániel
Kétéltű PTSZ lánctalpasok is részt vettek a gyakorlaton Fotó: Kiss Dániel / MTI

– Két alkalommal hajtottunk végre vízi átkelést, Fajsz és Fadd-Dombori között a Dunán, illetve Vezseny–Martfű térségében a Tiszán. Fajszon legalább ötvenen kijöttek megnézni, hogy mi történik. A vezérkarfőnök úgy döntött, hogy kérdezzük meg a civileket, át akarnak-e kelni katonai eszközökkel a folyón. Egy kétéltű járművön, mentőmellényben gyakorlatilag oda-vissza megjárhatták a Dunát. Óriási élmény volt nekik is és nekünk is. A tiszai átkelés előtt volt egy statikus bemutató mintegy félszáz technikai eszköz kiállításával. Csaknem háromszáz helyi lakos tekintette meg, akiknek lehetőséget biztosítottunk arra is, hogy a katonai hídátkelőhelyen átgyalogolhassanak a túlpartra. 

honvédség
A Tiszán ideiglenes pontonhidat építettek a műszaki katonák Fotó: Kurucz Árpád

Mindenhol szívesen fogadták a honvédeket, de ugyanezt tapasztaltuk a 2015-ös migrációs válság idején is, amikor a műszaki határzárat építő csapatokat üdvözölték a helyiek

 – idézte fel Antal László vezérőrnagy.

A tavalyi országvédelmi gyakorlat kapcsán a tábornokok hangsúlyozták: az alaptörvényben is benne van, hogy az ország védelme össztársadalmi ügy. – A katona egyedül nem képes egy országot megvédeni. Szükség van a rendőr, a postás, a vasutas, az önkormányzati dolgozók, mindenki munkájára – fogalmaztak. – Nem lehet mindenki katona, de hogy mindenkinek van valamilyen szerepe a honvédelemnek nevezett nagy rendszerben, az egészen biztos – fűzték hozzá.

Borítókép: A szolnoki különleges műveleti parancsnokság katonái új rohamcsónakjaikkal gyakorlatoznak (Fotó: Kurucz Árpád)

