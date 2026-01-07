A honvédség megmozdulására a NATO is felfigyelt

– A NATO-ban hasonló koncepciójú gyakorlatok vannak, de hasonló méretű, összetettségű nem. Amikor a NATO-nak ezt jeleztük, hogy mi egy ilyen gyakorlatot tervezünk, rögtön szokatlanul nagy érdeklődést váltott ki. A gyakorlat alapvető célkitűzése az ország fegyveres erőinek és a NATO regionális terve végrehajthatóságának ellenőrzése és szinkronizációja volt – mondta el a Magyar Nemzetnek Somogyi János dandártábornok a tavaly szeptember 1. és október 15. között megtartott Adaptive Hussars 2025 (ADHU 2025) országvédelmi gyakorlatról. A Honvéd Vezérkar törzsigazgatójának helyettese értékelésében kiemelte:

a katonák átlagon felüli terhelést kaptak a rendszerváltás óta legnagyobb hadgyakorlaton, amely mérete ellenére baleset- és problémamentesen zajlott le.

Átkelési gyakorlat a Dunán Fotó: Kiss Dániel/MTI Fotószerkesztőség

Kiváló teljesítmény

Antal László vezérőrnagy a művelet nagyságát érzékeltetve elmondta, hogy abban a hat hétben több mint 12 ezer kilométert tett meg, amikor ellenőrizte a kötelékeket, a feladat-végrehajtásokat. A Magyar Honvédség Összhaderőnemi Műveleti Parancsnokság (MH ÖMP) parancsnoka tapasztalata szerint az ADHU 2025 fizikálisan és mentálisan is igénybe vett mindenkit, de ennek ellenére örömmel végezték a katonák a feladatukat, hiszen azt csinálták, amire esküt tettek, amire kiképezték őket.

Antal László vezérőrnagy, a Magyar Honvédség Összhaderőnemi Műveleti Parancsnokság parancsnoka Fotó: Ladóczki Balázs

A hathetes gyakorlat alatt mintegy 147 ezer kilométer futásteljesítményt tett meg a parancsnokságom alá tartozó 936 darab technikai eszköz. A Föld kerülete 40 075 kilométer, tehát csaknem négyszer meg tudták volna kerülni. Volt olyan nap, amikor több mint háromszáz eszköz volt mozgásban. Ennek ellenére mindössze 14 esetben történt olyan meghibásodás, amit a helyszínen javítani kellett. Ez azt jelenti, hogy a gyakorlaton bevetett eszközeink hadrafoghatósága bőven 99 százalék fölött volt, ami kiváló eredmény

– értékelt a vezérőrnagy, aki azt is megjegyezte, hogy az említett tizennégy esetből tizenkettőben olyan technikai eszköz volt érintett, ami vagy tíz év fölötti Rába típusú teherautó vagy régebbi orosz relációból származó eszköz. – Korukhoz képest még ezek a régebbi típusok is igen-igen jól teljesítettek – tette hozzá.