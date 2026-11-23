Egy újabb hozzászóló azt írta, azzal semmi baj nincs, ha a magyar vállalkozók kapják a magyar állami megrendeléseket. Szerinte a baj csak azzal van, ha túláraznak. Éppen ezért szerinte visszavétel helyett az újratárgyalás lett volna a korrekt, hiszen ha ez a kormány a külföldieknek adja a pénzt, akkor semmivel nem vagyunk beljebb.

Egy kommentelő pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy bármit is állít Vitézy Dávid a videóban, az MKIF-től a kollégákat nem átveszik, hanem elküldik.

Több ezer ember megélhetése egyetlen tollvonással

– foglalta össze.