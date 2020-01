Ellenzéki lejárató kampány indult a miskolci kórház ellen

Tételesen cáfolja a miskolci kórház orvos igazgatója a rasszizmus vádját

Hazugság és egyértelmű lejáratás, hogy a miskolci kórházban kivették egy nő mindkét petevezetékét, méghozzá rasszista indítékkal, hogy ne tudjon gyereket szülni. Az állítások valótlanságának igazolására bizonyítékokkal állt elő a Magyar Nemzetnek nyilatkozó Nagy Gábor, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház orvosigazgatója. Nem véletlen, hogy az ellenzéki pártok és médiájuk az elmúlt hetekben lejárató kampányt indítottak az intézmény ellen, lapunk információi szerint ugyanis bizonyos gazdasági érdekcsoportoknak, kiemelten a Medcenter nevű magánszolgáltatónak érdeke lenne leváltatni a jelenlegi kórházvezetőt, hogy újra pénzhez jussanak az intézményből, ahogy az történt a korábbi években.

Nagy Gábor, aki egyúttal a miskolci kórház szülész-nőgyógyászati osztályát vezeti tíz éve, megtörte a csendet és kizárólag a Magyar Nemzetnek tett feltáró nyilatkozatot az ellenzék és a média egy része által folytatott lejárató akció ürügyét szolgáltató esetről. A 168 Óra közzétett egy cikket, amelyben azt állítják, hogy a 26 éves Adrienn csak nemrég szembesült azzal, hogy három évvel ezelőtt mindkét petevezetékét eltávolították a beleegyezése nélkül.

Nagy Gábor ezzel kapcsolatban felidézte: a történet azzal kezdődött, hogy a nő egyértelmű panaszokkal, többek között görcsös alhasi fájdalmakkal bejelentkezett a kórházba. Először a járó-, azután a fekvőbeteg-osztályra vették fel, vagyis nem fektették egyből a műtőasztalra, ahogy a cikk írója állítja. Mikor a páciens panaszai fokozódtak, és az ultrahangvizsgálattal is kimutatták, hogy a hasában vér keletkezett, felmerült a gyanú, majd egyértelművé vált a méhen kívüli terhesség. Ekkor már szakmai konzultációt is összehívtak, így került az orvosigazgató látókörébe a beteg. Hamarosan biztossá vált, hogy meg kell operálni, ez volt az ominózus műtét 2016 októberében.

– Ahogy minden műtét előtt, ebben az esetben is személyesen tájékoztatták a beteget, aki aláírta a személyre szabott beleegyező nyilatkozatot és a mindent részletező műtéti szükségességet (indikációt), ez a mai napig bárki számára hozzáférhető – hangsúlyozta Nagy Gábor. Az operációt nem ő végezte, hanem két kollégája, egy szakorvosjelölt és egy tapasztalt főorvos. Ugyancsak a szakmai normáknak megfelelően leírták a műtét folyamatát, ez és a már szabad hasüregi vérzés is bizonyítja, hogy méhen kívüli terhesség volt, ahogy azt is, hogy – az újság állításával ellentétben – nem vették ki a nő mindkét petevezetékét, hanem csak a bal oldalit, amely miatt veszélyben volt a beteg élete.

„Nem vagyok cigánygyűlölő”

– A műtét közben felhívtak a kollé­gáim, hogy szakmai tanácsot kérjenek, és arra jutottunk, hogy valóban érdemes eltávolítani a sérült petevezetőt, mert különben újabb méhen kívüli terhesség veszélye állna fenn – magyarázta a szakember. Nagy Gábort azzal rágalmazzák, hogy az operáció közben azt az instrukciót adta, hogy „vegyék ki mindkét petevezetékét a cigánynak”, azonban ennek valótlansága több ponton is lelepleződik. – Nem vagyok cigánygyűlölő – jelentette ki a Magyar Nemzetnek az orvosigazgató, hozzátéve: ha az lenne, már rég nem a BAZ megyei kórházban dolgozna. – Ráadásul az operált nő, akiről szó van, nem is roma származású, tehát semmi alapja nincs a vádaskodásoknak: aki azt állítja, hogy én ilyet mondtam, önmagát cáfolja – fogalmazott.

További bizonyítékot ad, hogy a főorvos fotót készített a műtét előtt és után is, ez is mutatja, hogy nem vették ki a beteg mindkét petevezetőjét. – Egy ilyen visszaélést azért sem lehetne elsumákolni, mert egy műtétnél átlagosan hatan vannak jelen, vagyis bármi történik, van elég tanú – hívta fel a figyelmet Nagy Gábor.

A 168 Óra azt a vádat is felhozta a kórház ellen, hogy a beteget nem tájékoztatták semmiről, ami vele történt, miközben kórházi dokumentációk igazolják, hogy hatszor járt azóta az intézményben, és a zárójelentésben is mindent világosan leírtak. – Természetesen, ha a nőnek valóban nem lenne többé lehetősége természetes úton teherbe esni, ezt is beleírtuk volna, de ahogy egy vesével is tovább tud élni egy ember, úgy egy petevezetővel is képes gyermeket kihordani és világra hozni – fejtette ki az orvosigazgató.

Azt, hogy valójában mi történt tehát 2016-ban, műtéti leírás, fénykép, szövettan, patológiai jelentés és a nő zárójelentése is bizonyítja. A kórház főigazgatója egyébként a médiahírek miatt belső vizsgálatot is elrendelt, így azóta már külső igazságügyi orvos­ szakértő is megállapította, hogy a szakmai szabályok szerint történt a beteg gyógykezelése – tájékoztatott az orvosigazgató.

Nagy Gábor szerint több kérdés is felmerül az említett, rágalmakkal teli cikkek kapcsán. – Ki világosította fel a beteget arról, ami meg sem történt? ­Miért nem fordult a kórházhoz a pá­ciens, hogy megkérdezze, mi is történt vele valójában? – sorolta a vezető.

Rámutatott, az is látványos, ahogy mindez fel van építve: kezdődött a névtelen levelekkel, amelyeket a legfelsőbb szintekig, a miniszterelnökig eljuttattak. A névtelen levelek megjelenésekor a kórház rendőrségi feljelentést tett az érintett beteg adatainak kórházi informatikai rendszerből történő ellopása, az egészségügyi adatokkal való visszaélés alapos gyanúja miatt. A levelek után szintet léptek, folytatták a roma érdekképviseleti csoportokkal szervezett tüntetésekkel, majd jött az orvosigazgató megvádolását segítő sajtóhadjárat. Nagy Gábor szerint tehát sok ponton arra mutat az ügy, hogy valakinek szándékában állt lejárató kampányt indítani ellene és a kórház ellen, akár személyes sérelmek, akár gazdasági vagy politikai érdekek miatt.

Rendet tett, ezért támadják a főigazgatót

– Tömeghisztéria-keltés, amit Ban­góné Borbély Ildikó tesz a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház ügyében – fogalmazott a Magyar Nemzetnek egy neve elhallgatását kérő korábbi kórházi dolgozó. A szakember arra reagált, hogy az elmúlt hetekben az MSZP-s képviselő több alkalommal is a kórház vezetése ellen szervezett megmozdulásokat. Bangóné először az Országgyűlésben interpellált, később Polt Pétert támadta, majd múlt pénteken tüntetést szervezett Miskolcra, a Bódva-völgyi Közéleti Roma Nők Egyesülete és a nyíregyházi XXI. Századi Roma Nők Egyesületével. Nem sok sikerrel: a tervezett megmozduláson talán ha húszan jelentek meg.

A lapunknak nyilatkozó egészségügyi szakember szerint Bangóné a botránypolitizálással a miskolci kórház mostani főigazgatóját, Révész Jánost akarja leváltatni. Érdemes elgondolkodni azon, vajon miért épp most vesznek elő egy négy évvel ezelőtti esetet. Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere már tavaly jelezte, hogy fontosnak tartja a magán- és az állami egészségügy világos szétválasztását.

– Nyáron készült egy felmérés, amely szerint a magyar kórházaknak mindössze tíz százaléka jelezte, hogy képes lenne tovább üzemelni a magánszolgáltatók kiváltásával: ezek egyike éppen a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház, amelyet most nagy erőkkel támadnak – mutatott rá a lapunknak nyilatkozó. Mint mondta, itt sikerült néhány kórházi kiszervezett egységet visszavenni a magánvállalkozóktól, és állami kézben jól működtetni, amely a mostani főigazgatónak, Révész Jánosnak köszönhető. Ellene, egy olyan kórházigazgató ellen indítottak sajtóhadjáratot, aki igyekszik rendet tenni az intézményben és a magánvállalkozóktól – akiken keresztül évekig folyt ki a pénz – visszaszerezni a szolgáltatásokat. Vagyis megmutatni, hogy a magán- és az állami szektor szétválasztása igenis lehetséges.

– Emögött a politikai csatározás mögött tehát komoly gazdasági érdek húzódik meg, hiszen ha új főigazgató, netán új egészségpolitikai vezetés jönne, akár lenne esély olyan vezetőkre, akik felfüggesztik ezt a folyamatot, és így újra megköthetnék a szerződéseket a magánvállalkozókkal, köztük a régiekkel, például akár a Medcenter Kft.-vel is, amely 2017-ig hétmilliárd forintot zsebelt be a miskolci kórházon keresztül.

Milliárdokat húztak ki a kórházból

De hogyan is került a képbe a Medcenter? A lapunknak nyilatkozó, neve elhallgatását kérő forrás, valamint a közreműködői szerződés szerint a magánszolgáltató még 2006-ban kötött szerződést a miskolci kórházzal, amelyről tudni kell, hogy az Országos Onkológiai Intézet után a második legnagyobb onkológiai centrumot működteti az országban, a magyar lakosság hét százalékát itt kezelik, sugárterá­pián belül pedig minden tizedik embert, vagyis hatalmas egészségpiacot jelent.

A Medcenter a szerződés megkötése előtt néhány évvel alakult meg, előtte alapvetően betegút-irányítás volt a profiljuk, háziorvosi területen, vagyis onkológiával egyáltalán nem foglalkoztak. Veze­tőik között a megalakuláskor volt fideszes, SZDSZ-es és MSZP-s tag, úgy rendezkedtek be, hogy bármi legyen is az uralkodó hatalmi struktúra, jó pozícióban maradjanak. A szerződés megkötésének az volt a névleges célja, hogy növeljék a sugárterápia elérhetőségét, a kapacitások bővítésével évente háromezer beteget kezeljenek az addigi ezerötszáz helyett.

A Medcenter a szerződéssel igencsak jól járt anyagilag, hiszen nulla forint önrésszel, a megbízás alapján felvett banki hitellel kezdhetett másfél milliárd forint értékű beruházásba. Rá­adásul gazdasági felügyeletet kaptak a teljes onkológiai ellátás felett és minden plusz-OEP (mai nevén NEAK)-juttatásból részesedéshez jutottak. Ez azt jelenti, hogy ha például egy év alatt a kórház onkológiai összbevétele egymilliárd forint lett volna, akkor 220 millió forintot a Medcenter automatikusan akkor is megkap, ha ezért semmit sem tett.

Miközben egyáltalán nem emelkedett a sugárterápiás betegek száma, amire a szerződés szólt, a bevételek folyamatosan nőttek: ez a sugárterápiás ellátó egység vált a legjobban finanszírozottá Magyarországon. Ez azt jelenti, hogy az egy betegre számított OEP-kifizetések a többi országos centrumhoz képest jelentősen magasabbak voltak.

A Medcenterrel való szerződés végül – viharosan zajló néhány hónapos átmeneti időszak után – 2018 áprilisától gyakorlatilag megszűnt, miután legkevesebb hétmilliárd forint áramlott ki a magánszolgáltatónak az intézményből. Azonban a Medcenter még legalább hárommilliárdos kárpótlást követelt, és számlatartozás címén is külön több száz milliós polgári pert indított – összegezte a lapunknak nyilatkozó szakember. Ugyanakkor információink szerint a kórházat érintően gazdasági bűncselekmények miatt zajló nyomozások épp ezt a tárgykört kívánják feltárni.

Mindezekből látható, hogy gazdaságilag valóban érdekeltek lehetnek abban, hogy ha az évekkel ezelőtt történt műtét ürügyén sikerülne egy új főigazgatót, netán még az aktuális egészségpolitikai irányvonalat és az azt képviselő közigazgatási vezetőket is cserélni, folytatódhatna ez a magánszolgáltatóknak igencsak kedvező – a betegek szempontjait kevésbé figyelembe vevő – együttműködés a miskolci kórházzal, precedenst teremtve ezzel egyéb magánszolgáltatóknak is.