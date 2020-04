Karácsony megint érthetetlen és rossz döntéseket hoz

Tarlós István szerint nehezen indokolható a járvánnyal a létszámnövelés

Tarlós István volt főpolgármester úgy véli, nem jó döntés a fővárosi, monopolhelyzetben lévő vállalatokat irányító cégvezetők fizetésének megemelése a járványra hivatkozva. A volt városvezető szerint indokolatlan a fővárosi bürokrácia növelése is, amire csak egy racionális magyarázat lehet, az adók tervezett növelése. Karácsony Gergely hallgat a járvány árnyékában meghozott döntéseiről.

A fővárosi cégvezetők – akik nem klasszikus piaci szereplők, hiszen gyakorlatilag monopolhelyzetben vannak munkaellátottság tekintetében – jövedelme az idáig érvényes 15 százalékos mozgóbér mellett is jelentősen meghaladta a vezető tisztviselők, az intézményvezetők, de akár az államtitkárok vagy – bár ez kevésbé érdekes – a saját munkáltatójuk, a városvezetők jövedelmét. Nem beszélve az iskolaigazgatókról vagy egyes kórházi vezetőkről – mondta el a Magyar Nemzet kérdésére Tarlós István annak kapcsán, hogy Karácsony Gergely főpolgármester hatályon kívül helyezte a korábbi, szigorú bérpolitikai irányelvet.

A volt kormánypárti főpolgármester azt is hozzátette, hogy 2010-ben a főváros konzervatív vezetése az előző balliberális vezetéstől magas cégvezetői béreket örökölt, amit igyekezett a későbbiekben arányosabbá tenni, attól függetlenül is, hogy több vezető is – mások mellett például a vízművek, a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. (BGYH) vagy a BKV vezérigazgatója – kiváló munkát végzett. Tarlós István úgy fogalmazott, hogy a rendelkezésére álló információk és több évtizedes polgármesteri tapasztalata alapján Karácsony Gergely döntése – ha egyáltalán a főpolgármestertől származik – politikai szempontból is érthetetlen és rossz.

Ami a Főpolgármesteri Hivatal létszámemelését illeti, a volt városvezető szintén fenntartásait fogalmazta meg.

– A Belügyminisztériumnak van egy normaszámítása az önkormányzati hivatalok létszámára. Már az általam alkalmazottak számát is sokallta a minisztérium, mivel számos feladat – egészségügy, oktatás – időközben elkerült a fővárostól – hívta fel a figyelmet. Tarlós István szerint nehezen indokolható a járvánnyal, hogy növelni kellett a hivatali létszámot, hiszen mint említette, a főváros kezelésében nincsenek egészségügyi intézmények.

Az adófőosztály bővítése kapcsán megjegyezte, hogy eddig is nagyon jól, hatékonyan működött a főváros ezen szervezete, amelynek létszámemelésére csak egy racionális indok lehet, ha adónövelést tervez a főváros vezetése.

Mint azt a Magyar Nemzet megírta, Karácsony Gergely a különleges jogrend általi felhatalmazást kihasználva a Fővárosi Közgyűlés feladat- és hatásköré­ben április 13-án a fővárosi cégek vezetőinek jelentős fizetésemeléséről döntött. Az ellenzéki politikus a koronavírus-járvány jelentette kihívásokra hivatkozik, ami például több közszolgáltató cég esetében is több mint érdekes, hiszen például a BGYH új vezetőjének nem sok dolga akad, mivel az összes fürdőt határozatlan időre bezárták, és a BKV is csökkentett üzemmódban működik. Szintén a Covid–19-re hivatkozva növeli Karácsony a Főpolgármesteri Hivatal, benne az adóiroda létszámát.

A folyamatosan posztokat megjelentető Karácsony Gergely jelenleg hallgat a milliós fizetésemelésekről, a bürokrácia­növelésről, és a Budapest.hu-n sem jelent meg ezzel kapcsolatos tájékoztatás.