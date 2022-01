Maradjon a régi bútor? Segítünk a döntésben

Felmerül a kérdés: újépítésű vagy újszerű lakást érdemes-e vásárolni?

A kedvezményes áfa, valamint a lakosságnak adott kedvezmények meghozták a magánberuházók kedvét is az építkezésekhez az elmúlt években. Ugyanakkor mindezek a tényezők az árakat is emelték; a tavaly év végén indult zöldhitel is felpörgette a keresletet. De a kivitelezési költségek további emelkedésére is lehet számítani.