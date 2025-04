Tucker Carlson jobboldali véleményvezérként lett politikai sztárújságíró

Donald Trump rendszeres nézője volt a Carlson Tucker Carlson Tonight című műsorának, amelyet a Fox News Channel 2016-tól 2023-ig sugárzott. Amerikaiak milliói hallgatnak a szavára, aki akár potenciális politikusként is számba jöhet. Carlson ikonikus figurává vált, aki a világ meghatározó vezetőivel, politikusaival és világsztárokkal is készített interjút.

Tucker Carlson (Fotó: AFP/Getty Images)

Bonyolult gyerekkor

Tucker Carlson Richard Warner Carlson médiavezető és Lisa McNear Lombardi Carlson művésznő két gyermeke közül az idősebbként született. Amikor Tucker hatéves volt, édesanyja elhagyta a családot. Tucker és testvére, Buckley soha többé nem látták őt. Miután szüleik elváltak, a fiúk apjukkal a kaliforniai La Jollába költöztek. Amikor Tucker tízéves volt, apja feleségül vette Patricia Swansont, akinek családja a Swanson élelmiszeripari cég tulajdonosa volt. Tucker és Buckley középiskolai tanulmányaikat a Rhode Island-i St. George’s Schoolban, egy magán bentlakásos iskolában végezték. Tucker ott ismerkedett meg későbbi feleségével, Susan Andrewsszal, aki diáktársa volt. Tucker a Hartfordban, Connecticutban található Trinity College-ban végezte felsőoktatási tanulmányait.



Felívelő karrier

A Trinity College 1991-es elvégzése után Carlson apja tanácsára, aki maga is volt újságíró és televíziós riporter volt, az újságírás felé fordult. Kezdetben a Policy Review című konzervatív folyóiratnál tényellenőrként helyezkedett el, később pedig az Arkansas Democrat-Gazette-nek írt véleménycikkeket. 1995-ben csatlakozott a konzervatív The Weekly Standard véleménymagazinhoz. Később számos véleménycikket írt számos nyomtatott és online magazinba, folyóiratba és újságba, többek között az Esquire, a The New Republic, a Forbes, a Slate, a New York Magazine, a The Atlantic és a The Wall Street Journal számára. 2003-as Esquire The League of Extraordinary Gentlemen című cikke hozott áttörést. A libériai utazást elmesélő írást, amelyet Al Sharptonnal és másokkal együtt írt, National Magazine Awardra jelölték.

Carlson először 1995-ben szerepelt a televízióban, amikor a CBS híradósa, Dan Rather (a 48 óra című műsorban ) interjút készített vele O. J. Simpson vitatott peréről.

Ezt követően – konzervatív kommentátorként – rendszeresen szerepelt különböző hírműsorokban és politikai vitaműsorokban. 2000-ben ő lett a CNN új vitaműsorának, a The Spin Roomnak a társműsorvezetője, majd később, 2004-ben a Crossfire című politikai műsor vezetője lett. A CNN-től való távozása után Carlson az MSNBC-hez ment, ahol a következő műsora, a Tucker, 2008-ig futott. 2010-ben Neil Patellel, egy republikánus politikai tanácsadóval, aki Carlson szobatársa volt a Trinity College-ban, megalapította a The Daily Caller című konzervatív hír- és kommentároldalt, amelyet 2020-ig társtulajdonosként működtetett.

Tucker Carlson Tonight

2009-ben, még a The Daily Caller elindítása előtt Carlson a konzervatív Fox News Channel kommentátora és vendég-műsorvezetője is lett. A csatornán való gyakori szereplése növelte ismertségét a konzervatív szakértők körében, és végül a csatorna saját műsort ajánlott neki. 2016-ban indult el a Tucker Carlson Tonight műsor, amely azonnal rendkívül népszerű lett és végül a kábeltelevízió történetének egyik legnépszerűbb hírműsorává vált.



A Tucker Carlson Tonight című műsor premierje nem sokkal azután volt, hogy Donald Trumpot 2016 novemberében először választották elnökké.

Carlson több ponton támogatta Trump politikáját, és osztotta Trumpnak más országok vezetői, különösen Vlagyimir Putyin orosz elnök és Orbán Viktor magyar miniszterelnök iránti tiszteletét és elismerését is.

2020 elején, a Covid-világjárvány kezdetén az Egyesült Államokban Carlson kijelentette nézőinek, hogy a vírus jelentős veszélyt jelent a közegészségügyre, és állítólag hatással volt Trumpra is abban, hogy az elnök vegye komolyan a járványt.

Furcsán szakított vele a Fox News

A 2020-as elnökválasztáson elszenvedett vereségét követően Trump és a kongresszus számos republikánus tagja, valamint más republikánus tisztségviselők országszerte tiltakoztak amiatt, hogy a választást a demokraták elcsalták. Carlson egyetértett a vádakkal. A 2021. január 6-i, az amerikai Capitolium megrohamozására reagálva Carlson azt állította, hogy a támadás nem valódi lázadás volt, hanem az FBI szervezte meg a támadást. 2023-ban a Fox News Channel ellen per indult. Ennek során nyilvánosan azt állították, hogy a csatorna tudatosan hamis állításokat sugárzott, amelyekben a Dominion Voting Systems választástechnológiai vállalatot azzal vádolták, hogy manipulálta a 2020-as elnökválasztást Biden győzelmének biztosítása érdekében. A csatorna műsorvezetőinek és vezetőinek több száz belső kommunikációját hozták nyilvánosságra. Ezek között voltak olyanok, amelyekben Carlson élesen bírálta a csatorna felső vezetését. Áprilisban a Fox News Channel beleegyezett a per rendezésébe, és 787,5 millió dollárt fizetett a Dominionnak.

Alig egy héttel később a csatorna bejelentette, hogy Carlson műsorát megszüntették, és hogy a csatorna és az ő útjai elválnak.

Saját streamingcsatornát indított

A Fox News amerikai hírhálózattól távozó Carlson először az X közösségi platformon kezdett el hatalmas nézettségű műsorokat gyártani, majd saját csatornával bővítette médiaportfólióját. Az új csatorna TCN (Tucker Carlson Network) néven vált elérhetővé. A streemingszolgáltatás havi kilenc dollárba kerül.

A TCN korlátlan hozzáférést biztosít Tucker Carlson öt vadonatúj műsorához, beszédéhez, filmjéhez és még sok máshoz

– írta Carlson a weboldalán.

Emellett kulisszák mögötti felvételek, dokumentumfilmek és a műsorvezetőnek feltehető heti kérdések és válaszok is elérhetőek a csatornán, többek között a The Tucker Carlson Interview, a The Tucker Carlson Encounter, a Tucker Carlson Uncensored és a TC Shorts.

Jó kapcsolatot ápol Donald Trumppal

Az Egyesült Államok elnöke korábban rendszeres nézője volt Carlson műsorainak és több alkalommal készített interjút vele is a műsorvezető. A 2024-es elnökválasztás előtt néhány nappal is interjút készített Donald Trumppal és az újraválasztott elnök kampányrendezvényein is megjelent.

Tucker Carlson és Donald Trump (Fotó: AFP)

2024 májusában Tucker Carlson az X-en tett közzé egy bejegyzést, amiben többek közt azt írta Donald Trumppal kapcsolatban:

Meg fogja nyerni a választást, ha nem ölik meg előbb.

Szavai akkor váltak hátborzongatóvá, amikor 2024 nyarán, Butlerben, egy kampányrendezvényen merényletet kíséreltek meg Trump ellen. Az elnökválasztás évében összesen három alkalommal kíséreltek meg merényletet az elnök ellen.

Tucker Carlson és Putyin

Vlagyimir Putyin orosz elnök, ezt megelőzően, utoljára 2021-ben adott interjút az amerikai médiának. Putyin egyebek mellett az orosz–ukrán háború előzményeiről és a tárgyalási folyamat állásáról beszélt. Az orosz vezető megemlítette, hogy Ukrajnával 2022-ben már majdnem lezárultak a tárgyalások, ám az orosz csapatok Kijevtől való kivonása után az ukrán fél „eldobott” minden megállapodást. Putyin többször is kijelentette, hogy Oroszország soha nem utasította el a tárgyalásokat.

Tucker Carlson interjúját Vlagyimir Putyin orosz elnökkel több mint 213 millióan látták az X-en.

Az interjú után felreppent a hír, hogy az Európai Unió szankciókat és beutazási tilalmat vezetne be Tucker Carlson ellen a Vlagyimir Putyin orosz elnökkel készített interjúja miatt.

Erre reagálva Elon Musk az X-oldalán nyugtalanítónak nevezte a helyzetet.

Ha ez igaz, akkor ez valóban nyugtalanító lenne. Lehet egyetérteni Tuckerrel vagy sem, de ő egy jelentős amerikai újságíró, és egy ilyen akció nagyban sérti az amerikai közvéleményt

– vélekedett a Tesla-vezér.

Interjú Zelenszkijjel

Tucker Carlson amerikai újságíró és véleményvezér az X közösségi oldalon jelentette be, hogy hamarosan megjelenhet a Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel készített interjúja.

Úgy tűnik, megvan az interjúnk Zelenszkijjel. Két éve próbálkozunk, és ez különösen intenzívvé vált a Vlagyimir Putyinnal készített beszélgetés után. A cél az, hogy az amerikaiakat ellássuk a nagyon szükséges információkkal a konfliktusról, amely teljesen megváltoztatja országuk helyzetét a világban. Reméljük hamarosan megjelenik

– írta Carlson a közösségi oldalán.

Ezt megelőzően, még áprilisban a véleményvezér arról számolt be, hogy Volodimir Zelenszkij figyelmen kívül hagyta számos interjúkérését.

Beszélgetés Orbán Viktorral

2021. augusztus 6-án, adott először interjút Orbán Viktor az akkor még a Fox News sztárjaként ismert Tucker Carlsonnak, melyben a migránskérdésről, a politikai ideológiák összecsapásáról és Joe Biden hazánkat sértő megjegyzéséről is beszélgettek.

2023 nyarán az ukrajnai háború, az USA abban játszott szerepe, illetve a magyar nemzet küldetése volt a témája a második az interjúnak, amelyet a magyar miniszterelnökkel készített Tucker Carlson. Az Orbán Viktorral készült beszélgetést csaknem 150 millióan látták a közösségi médiában.

Orbán Viktor miniszterelnök ismét találkozik Carlsonnal, mivel részt vesz az első alkalommal megrendezésre kerülő Tucker Carlson-csúcson. Az eseményre Dubajban, a World Governments Summit nemzetközi konferencia margóján kerül sor. A beszélgetés fő témája a világrend átalakulása, valamint a Donald Trump amerikai elnök visszatérésével kezdődött konzervatív fordulat lesz.

A miniszterelnök korábban az esemény kapcsán közösségi oldalán tett közzé bejegyzést, melyben azt írta:

Nemzetközi konferencia egy amerikai nagyágyúval: irány Tucker Carlson!

– írta közösségi oldalán a miniszterelnök.

Borítókép: Tucker Carlson. (Fotó: AFP/Patrick T. Fallon)