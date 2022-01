Így használjuk szakszerűen a gyógyszertári koronavírustesztet

Az omikron megjelenése óta a koronavírus-fertőzöttség kimutatásra szolgáló, gyógyszertárakban is kapható antigéngyorstesztek megbízhatóságra romlott – közölte még december végén az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerfelügyelet (FDA). A Business Insider által idézett tájékoztatójukban azt írták: továbbra is ajánlják a gyógyszertárakban kapható, otthon is alkalmazható antigéngyorstesztek használatát.

Hogyan teszteljünk az omikronra?

Az izraeli hatóság szerint az antigéngyorstesztek úgy adják a legmegbízhatóbb eredményt, ha nemcsak az orrüregből, hanem a szájüregből is veszünk mintát.

A Reuters által szemlézett dokumentum ellentmond az Egyesült Államokban érvényes útmutatásnak, amely hangsúlyozza, hogy továbbra is a tesztek gyártóinak előírásait kell követni, azaz csak az orrüregből kell mintát venni. A szájüregi mintavétel balesetveszélyes – idézi a Vg.hu az FDA-t.

Először a szájüregből, majd az orrüregből vegyünk mintát, hogy ezzel javítsuk a teszteredmény pontosságát. Bár a gyártó nem ezt javasolja, mi ezt az eljárást tartjuk célravezetőnek

– írja ezzel szemben az izraeli egészségügyi minisztérium.

Az antigéngyorstesztek legnagyobb izraeli beszállítója, a Rhenium a Reuters megkeresésére közölte: az egészségügyi minisztérium velük nem konzultált ajánlása megfogalmazása előtt.

A gyártó közölte: azt nem vizsgálták, hogy az orrüregi mintavételre kifejlesztett tesztek a szájüregből vett minta esetén milyen pontos eredményt adnak.

Az izraeli tiszti főorvos, Sharon Alroy-Preis az izraeli katonai rádiónak nyilatkozva elmondta: aki arra gyanakszik, hogy megfertőződött a koronavírussal, vonuljon önkéntes karanténba, és várjon három napot az első otthon is alkalmazható gyorsteszt előtt a biztosabb eredmény érdekében. Ha biztosra akar menni, ne egyszer, hanem legalább kétszer végezze el a tesztet.

