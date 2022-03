5 kiváltó ok a fülviszketés hátterében

Fülbetegséget is jelezhet

A hallójárat-gyulladás főként a nyári szezonban gyakori, az uszodában, vízben felázott bőr miatt alakulhat ki fertőzés. Ilyenkor a tünetek elsősorban a fülcimpán, külsőfül területén jelentkeznek, de a viszketés lehet egyéb fülbetegségek tünete is.

Túl sok fülzsír

A nem megfelelően végzett fültisztítás során előfordulhat, hogy a fülzsírt csak egyre beljebb toljuk, ez pedig könnyen fülzsírdugó kialakulásához vezethet. Alkati kérdés is lehet, egyesek hajlamosabbak a fülzsírdugó kialakulására, emellett nyáron, a fokozott verejtékezés miatt, illetve idősebb korban is gyakrabban fordul elő. A fülviszketés mellett a fülzsírdugó átmeneti halláscsökkenést is okozhat. Eltávolításával ne kísérletezzünk otthon, kérjük fül-orr-gégész segítségét!

Allergiás reakció

A fülviszketés lehet allergia, bőrirritáció tünete is. Hallókészülék, fülhallgató vagy füldugó használata kapcsán előfordulhat, hogy a műanyag bevonat irritálja az érzékenyebb bőrű személyek fülét, illetve akár allergiás reakció is jelentkezhet. Az allergia egy másik megjelenési formája a szénanátha. Ilyen esetben orr, szem vagy a garat viszketését gyakran kíséri a hallójárat viszketése is.

Ha pedig a bőrtünetek a fülcimpán jelentkeznek, ahol a fülbevalóval érintkezik a bőr, a háttérben rendszerint fémallergia áll. A leggyakoribb kiváltó ok az ékszerek készítésénél felhasznált fémek közül a nikkel. A fülviszketés mellett égő érzés, bőrpír is jelentkezhet. Allergiavizsgálattal meg lehet határozni, hogy pontosan melyik fém okozza a tüneteket és azt a továbbiakban kerülni kell.

Az eredeti cikk IDE kattintva érhető el.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Pexels)