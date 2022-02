Évente ezer konténervonat jöhet keletről Magyarországra

Még a tavasszal létrejön az a magyar–orosz vasúti vegyesvállalat, amelynek célja, hogy évente ezer, Kínából Nyugat-Európába irányuló konténervonat Magyarországon haladhasson keresztül – közölte a külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön a Facebook-oldalán. Szijjártó Péter azt írta, Orbán Viktor magyar miniszterelnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök február 1-jei tárgyalásának egyik fontos témája volt a vasúti teherszállítási együttműködés fejlesztése. – Nekünk ugyanis

az az érdekünk, hogy a Kínából Nyugat-Európába irányuló vasúti konténerforgalom minél nagyobb része haladjon keresztül Magyarországon

– szögezte le.

A miniszter közölte, az ország keleti részében, Fényeslitkén a logisztikai központ napokban befejeződő építése azt eredményezi, hogy az Európai Unió egész keleti határán Magyarországon lehet majd a leggyorsabban átrakodni a konténervonatokat. Ebben kiváló partner lehet az orosz államvasutak (RZSD), amely a második legtöbb árut szállítja a világon, és amely évente egymilliónál is több konténert forgalmaz. Korábban a gazdasági vegyes bizottság ülésén megállapodtak egy magyar–orosz vasúti vegyesvállalat létrehozásáról, amelyhez tervben van egy osztrák vállalati csatlakozás is. Most viszont

Oleg Valentyinovics Belozjorov RZSD-vezérigazgatóval fontos részleteket tisztáztak, így még a tavasz folyamán létrejön az a vasúti vegyesvállalat,

amellyel céljuk, hogy évente ezer, Kínából Nyugat-Európába irányuló konténervonat Magyarországon haladhasson keresztül – írta Szijjártó Péter.

Borítókép: Kínai konténervonat érkezik Magyarországra (Fotó: Világgazdaság/Kallus György)