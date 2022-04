Rekord profit a Teslánál

Ha a befektetők így számolnak, a cég jelenlegi ezermilliárd dollár körüli tőzsdei kapitalizációja már nem is tűnik soknak, vagyis a jelenlegi ár indokolt, ha a várt termelésnövekedés megvalósul. A profit esetében is hasonló a helyzet: ha csak 15-20 százalék lenne a profitmarzs a jelenlegi közel 33 helyett, az évente 75-100 milliárd dollárt jelentene, ehhez képest pedig megint csak nem drága a részvény. Ráadásul a cég húszmillió darabos éves gyártást határozott meg mint végső célt: ha ez megvalósul, akkor lesz még tere a részvény emelkedésének fundamentális alapon, persze ez most még távoli cél. Tulajdonképpen most látszik először igazán, hogy

a részvényárfolyam korábbi elképesztő növekedése nem volt alaptalan, noha éveken át sokan kétségbe vonták, hogy reálisak lehetnek a Tesla nagyra törő tervei.

Borítókép: Parkoló a Tesla kaliforniai gyáránál (Fotó: JOSH EDELSON / AFP)