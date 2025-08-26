A legalja: az ellenzék vezére

Skrabski Fruzsina Facebook: „Sajnos a kommunizmusra még kevesebben emlékeznek és az emlékek elhalványultak, pedig hogy kezdődött - kémkedéssel vádoltak mindenkit, akinek 2 forintja volt és felakasztották az embereket az utcán, elkobozták a vagyonukat. Mondhatnánk, hogy ez nem ismétlődhet meg, de háborút se tudtunk volna elképzelni, aztán mégis van. Egy darab őrült elég hozzá, aki hatalmat kap. A végére hagyom a legalját: az ellenzék vezére, Magyar Péter - messze a Kacsa Magazin alatti színvonalon találgat mindenfélét. Merre ment a nagy jacht, biztos átszálltak, stb., stb. Ilyet újságíróként le nem írtunk, ez nem hír, erre a miniszterelnök-jelölt posztolgat napi szinten hülyeségeket és semmi következménye nincs! Még akkor sem, amikor nemzetbiztonsági kockázatot jelent az általa vízionált repülő…”