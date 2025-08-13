A lengyel demokráciát már megtiporták

Csizmadia László CIVILEK.INFO: „Mi patrióták javasoljuk Ursula von der Leyennek és Manfred Webernek, hogy elemezzék, mit tettek a lengyel demokráciával, miképpen érintették sáros lábbal a népfelség erejét, és mihamarabb, mint országrontók, távozzanak a politika színpadáról. Kettőjük újabb kegyeltjét a magyarok még arra sem fogják méltatni, hogy pünkösdi királynak nevezzék. A valódi jogállamiság és demokrácia keretei között a hazaszerető európai népeket nem lehet zsarolással, erőszakkal egy birodalom szekerébe befogni. Magyarországon azonban az sem lehet vitás, hogy a többség akaratát senki sem fogja akadályozni, vagy megváltoztatni.”