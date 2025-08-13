Csizmadia LászlóVitézy DávidKötter Tamás

A lengyel demokráciát már megtiporták

A lengyel demokráciát már megtiporták

Csizmadia László
2025. 08. 13. 18:05
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Csizmadia László CIVILEK.INFO: „Mi patrióták javasoljuk Ursula von der Leyennek és Manfred Webernek, hogy elemezzék, mit tettek a lengyel demokráciával, miképpen érintették sáros lábbal a népfelség erejét, és mihamarabb, mint országrontók, távozzanak a politika színpadáról. Kettőjük újabb kegyeltjét a magyarok még arra sem fogják méltatni, hogy pünkösdi királynak nevezzék. A valódi jogállamiság és demokrácia keretei között a hazaszerető európai népeket nem lehet zsarolással, erőszakkal egy birodalom szekerébe befogni. Magyarországon azonban az sem lehet vitás, hogy a többség akaratát senki sem fogja akadályozni, vagy megváltoztatni.”

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelektömeg

Árad, mint a fene!

Bayer Zsolt avatarja

Tessék jó alaposan megnézni a hatalmas, áradó tömeget…

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.