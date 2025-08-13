A tehetetlenségre hajlamos nép

Makai Máté Öt: „Mi magyarok, történelmünkből fakadóan depresszióra és tehetetlenségre hajlamos nép vagyunk. Ez valami olyasmi, ami a kelet-európai, vagyis az egykori vasfüggönyön inneni néplélekhez, vagy mondjuk úgy, társadalmi hangoltsághoz társítható. Két világ, Kelet és Nyugat, illetve a nagyhatalmak határán létezve régóta tapasztaljuk, hogy nálunk nagyobb erők cibálnak bennünket, mi pedig igyekszünk valamifajta kettős politikát folytatva fennmaradni. Külpolitikájában a magyar vezetőknek mindig is ezzel kellett megküzdeniük.”