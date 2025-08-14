Bodnár Lajos Népszava: „Sokakat foglalkoztató kérdés: Magyar Péter majdani képviselőjelöltjeivel szemben ildomos-e saját jelölteket indítaniuk a mai parlamenti ellenzéki pártoknak. Egyenesen káros a Fidesz által „oktrojált” vita – vallja a Tisza. A versengő többpártrendszer rendes körülményei között gyakorlatilag ismeretlen ez a dilemma. Itt és most mégis égetően fontos kérdéssé vált, mivel jövőre a Tisza Párt (jó esetben) akár kétharmados mandátum-többséget is szerezhet az apadó Fidesszel szemben. A gázlómélység ugyan vitatott, de a Tisza választási révkalauzai azt hirdetik, a „politikai hajóvonták találkozása tilos”. Sőt, nézetük szerint az összefogás puszta emlegetése is káros, a rendszerváltó kétharmad megszerzését veszélyezteti.”