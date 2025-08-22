Arcoskodás

Havas Henrik Facebook: „Tényleg nem értem, miért nem kérnek tőlem tanácsot. Pro bono vállalom. Na, abban biztos vagyok, hogy Orbán meg a sleppje magyarul se tudja, hogy mit jelent az, hogy ingyen.”
Így írnak ők – Augusztus 22., délelőtt
