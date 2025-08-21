Így írnak Ökgondolatokgyűjtemény

Bájos naivitás

Bájos naivitás

Horváth Gábor
2025. 08. 21. 9:00
Horváth Gábor Népszava: „Az ember valósággal megsajnálja Donald Trumpot. Szegénynek vajmi kevés fogalma van arról, hogy mit tesz. Nem tudja, hogyan kell felkészülni egy diplomáciai tárgyalásra, nincs is csapata, amelyik elvégezné az előzetes elemzéseket, úgyhogy folyamatosan rögtönöz, ráadásul mindent a saját egója alapján ítél meg. Valójában persze a világot, benne Európát és saját magunkat sajnáljuk, Trumpnak nincs szüksége a részvétünkre. Ő nemcsak fényezi magát, hanem el is hiszi, hogy jótékony hatással van a nemzetközi eseményekre, szerinte fél év alatt már hat-hét háborúnak vetett véget, igazán megérdemelné a Nobel-békedíjat.”

