Bartus aggódik

Bartus László Facebook: „Már az is botrány, hogy a 2023 óta a Nemzetközi Büntetőbíróság által kiadott elfogató parancs ellenére Trump egy sokszoros háborús bűnöst fogadott, a legnagyobb barátnak kijáró tisztelettel. Utána a tömeggyilkost, Amerika legnagyobb ellenségét, beültette az amerikai elnöki limuzinba, Putyin pedig nem tudta visszatartani a kaján vigyorát. Trump a legnagyobb ellenséget engedte be a nemzetbiztonsági szempontból is védett elnöki autóba, amelyben csak az amerikai elnökök utazhatnak.”