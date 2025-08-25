Bartus kifilézte Magyar Pétert

Bartus László Facebook: „Nem szoktam Magyar Péter posztjaihoz hozzászólni, de ez annyira vérlázító, hazug és aljas, hogy erre az alábbi bejegyzést tettem. Aki ezen nem háborodik fel, hanem bármilyen hazugsággal túlteszi magát rajta, azon kívül, hogy felelős azért, hogy ezt a szörnyeteget rászabadították az országra, legyen akármilyen professzor, nyugodtan döntse el, hogy a kettő közül melyik: aljas vagy hülye, idióta vagy gazember. És szégyellje magát. De nagyon.”