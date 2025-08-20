Bayer Zsolt szavai

Parászka Boróka, Facebook: „Képzeljük el azt a nyárádszeredai frissen konfirmált székely kislányt, akinek a szüleinél a háttérben magyar televízió megy. És a magyar csatornán Bayer Zsolt egyáltalán nem ékes magyar nyelven Magyar Pétert gyalázza. Emberségében, férfiasságában, politikusként – ahogy éri. Nyilas időkből átörökölt jelzőkkel. Majd ez a székely kislány elindul élete első randevújára, és a vele szemben álló fiú – szintén Nyárád-menti legény, hiába mond bármit, hiába udvarol a kislány – csak a Bayer szavaira emlékszik, azokat ismételgeti.”