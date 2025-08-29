Bemondás alapján...

Szabó Tímea Facebook: „Tegnap találkoztam az Európa Tanács Velencei Bizottságának delegációjával, amely jelenleg az alaptörvény legutóbbi fideszes módosítását vizsgálja. Ez az a módosítás, amely többek között megteremtette a lehetőségét az ellenzéki demonstrációk, így a Pride betiltásának, kínai arcfelismerők bevetésének, szivárvány családok további üldözésének, kettős állampolgárok magyar állampolgársága felfüggesztésének. Elmondtam a delegációnak, hogy az egész módosítás úgy egészében a kormánnyal kritikus közeg - civilek, független sajtó, ellenzéki politikusok - megfélemlítéséről, üldözéséről és a gyülekezési jog teljes kinyírásáról szól.”