Rónay Tamás, Népszava: „Donald Trump a diplomácia legalapvetőbb szabályait sem ismeri, s büszke is erre. Teljesen kiszámíthatatlan, s mintha még azokat az elemzéseket sem olvasná el, amiket a hírszerzés az asztalára tesz. Már önmagában az, hogy a saját szintjére emelte Putyint, bődületes baklövés volt részéről, mintha nem mérte volna fel, hogy ebből csak rosszul jöhet ki. Ráadásul az amerikai elnök, aki mindenhatónak képzeli magát, a találkozó után gyengének tűnik, aki behódol Putyinnak.”